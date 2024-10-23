23 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...

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BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Dünya piyasalarında Brent petrol fiyatları, özellikle Çin ekonomisine dair talep endişelerinin etkisiyle önemli bir gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 7,3 oranındaki bu kayıp, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına yansıyan bu düşüş, benzin ve mazot fiyatlarında indirim olarak hissedildi.