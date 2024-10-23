SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

23 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika gelişmesine göre, brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzin ve mazot fiyatlarına çifte indirim uygulandı. Geçtiğimiz hafta brent petrol, Çin'deki talep endişeleri nedeniyle %7,3 oranında değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Bu düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:21
23 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Akaryakıt fiyatlarında sevindirici gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarının geçen hafta yüzde 7,3 oranında düşüş göstermesiyle, Türkiye'de benzin ve mazot fiyatlarında çifte indirim uygulandı. Araç sahipleri için merakla beklenen yeni fiyatlar, 23 Ekim 2024 itibarıyla güncellendi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Dünya piyasalarında Brent petrol fiyatları, özellikle Çin ekonomisine dair talep endişelerinin etkisiyle önemli bir gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 7,3 oranındaki bu kayıp, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına yansıyan bu düşüş, benzin ve mazot fiyatlarında indirim olarak hissedildi.

İNDİRİM MİKTARI

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında litre başına 1,87 TL, mazot fiyatlarında ise 1,65 TL indirim yapıldı.

23 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...

23 EKİM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel fiyatlara göre bazı büyük şehirlerdeki benzin ve mazot fiyatları şöyle:

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
ISTANBUL (AVRUPA) 42.86 TL/LT 41.91 TL/LT 41.91 TL/LT 25.13 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 42.74 TL/LT 41.84 TL/LT 41.84 TL/LT 24.59 TL/LT
ANKARA 43.26 TL/LT 42.44 TL/LT 42.44 TL/LT 25.14 TL/LT
IZMIR 43.71 TL/LT 42.94 TL/LT 42.94 TL/LT 25.04 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Gümrüksüz Rafineri Fiyatı temel alınır. Bu fiyat, Akdeniz ve İtalya piyasalarında belirlenen günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek hesaplanır. Rafineri fiyatına ek olarak ÖTV, EPDK payı ve KDV de eklenerek pompa fiyatı oluşturulur.

Mersinde 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlaktan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandıMersinde 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlaktan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı
Mersin'de 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlak'tan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek
Türk Telekom
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
CANLI | Saldırıların ardı arkası kesilmiyor! İsrail ordusu Nasrallah’ın halefi Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğünü duyurdu
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
SON DAKİKA