23 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatlarında sevindirici gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarının geçen hafta yüzde 7,3 oranında düşüş göstermesiyle, Türkiye'de benzin ve mazot fiyatlarında çifte indirim uygulandı. Araç sahipleri için merakla beklenen yeni fiyatlar, 23 Ekim 2024 itibarıyla güncellendi.
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BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ
Dünya piyasalarında Brent petrol fiyatları, özellikle Çin ekonomisine dair talep endişelerinin etkisiyle önemli bir gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 7,3 oranındaki bu kayıp, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına yansıyan bu düşüş, benzin ve mazot fiyatlarında indirim olarak hissedildi.
İNDİRİM MİKTARI
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında litre başına 1,87 TL, mazot fiyatlarında ise 1,65 TL indirim yapıldı.