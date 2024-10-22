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Mersin'de 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlak'tan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı

Milli Emlak tarafından Mersin’de 264 metrekarelik bir arsa 43 bin TL’ye satışa sunuldu. Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 24 ay taksitle alım imkanı sunulan arsanın, uygun fiyatıyla yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Bu avantajlı fırsat, gayrimenkul piyasasında bütçe dostu seçenek arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:04
Mersin’de 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlak’tan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı

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Milli Emlak, Mersin'de uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor. 264 metrekare büyüklüğündeki arsa, 43 bin TL fiyatla 24 ay taksitle satışa çıkarıldı. Arsa ilanlarının yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar, düşük maliyetli yatırım seçeneklerine yönelmeye başladı.

Fotoğraflar: Milli Emlak Fotoğraflar: Milli Emlak

İLAN BİLGİSİ

Fiyat: ₺43.000,00

Yüzölçümü: 264,27 m²

Teminat Bedeli: ₺12.900,00

İhale Tarihi: 24/10/2024

İhale Saati: 11:00

İhale Yeri: Mersin

İhale Süresi: 1 Gün, 16 Saat, 16 Dakika, 58 Saniye

İletişim:

Web: https://mersin.csb.gov.tr/

Telefon: (324) 337 42 28 / 337 42 26

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SATIŞ BİLGİSİ

Tahmini İhale Bedeli: ₺43.000,00

Ödeme: 24 Ay Taksitle Alım İmkanı

Mersin’de 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlak’tan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı

24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.

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