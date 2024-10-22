Mersin’de 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlak’tan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı

24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.