Mersin’de 264 m2 arazi 43 bin TL! Milli Emlak’tan 24 ay taksitle satılık ucuz arsa ilanları yayımlandı

Milli Emlak, Mersin'de uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor. 264 metrekare büyüklüğündeki arsa, 43 bin TL fiyatla 24 ay taksitle satışa çıkarıldı. Arsa ilanlarının yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar, düşük maliyetli yatırım seçeneklerine yönelmeye başladı.
Fotoğraflar: Milli Emlak
İLAN BİLGİSİ
Fiyat: ₺43.000,00
Yüzölçümü: 264,27 m²
Teminat Bedeli: ₺12.900,00
İhale Tarihi: 24/10/2024
İhale Saati: 11:00
İhale Yeri: Mersin
İhale Süresi: 1 Gün, 16 Saat, 16 Dakika, 58 Saniye
İletişim:
Web: https://mersin.csb.gov.tr/
Telefon: (324) 337 42 28 / 337 42 26
Favorilere Ekleme: Uygun
SATIŞ BİLGİSİ
Tahmini İhale Bedeli: ₺43.000,00
Ödeme: 24 Ay Taksitle Alım İmkanı