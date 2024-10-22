Bakan Bayraktar açıkladı! 4 milyon haneye Sakarya gazı

Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilirde 2035 yol haritası açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarının, arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve 2053 net sıfır emisyon olmak üzere 3 temel hedef üzerinde şekillendiğini söyledi.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrolde önemli atılımlar yaptığını belirten Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük 51 bin varil petrol üretildiğini ve 100 bin varil üretimin hedeflendiğini kaydetti. Sakarya Gaz Sahası'nda 7.2 milyon metreküp gaz üretildiğini vurgulayan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde 9.1 milyon metreküp günlük gaz üretilerek 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. Eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki oranının yüzde 59'a ulaştığını kaydeden Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu güç hedeflediğini söyledi. Bayraktar, şöyle devam etti: "Bunun için 80 milyar dolara yakın bir yatırım ihtiyacı var ve inanıyorum ki biz bunu el birliğiyle, bütün ilgili paydaşlarla beraber, finansal kuruluşlarla, uluslararası, ulusal kuruluşlarımızla beraber, yatırımcılarımızla birlikte başaracağız. Süreçleri hızlandıran, orada da adeta bir 'süper izin' dediğim bir reform sürecini de en yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz."



YEKA TAKVİMİ HAZIR

Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına da değindi: "28 Ekim'de rüzgar için, 4 Kasım'da da güneş santralleri için detayları açıklamış olacağız. Yarışmalar için önümüzde 3 aylık bir süreç var. Ocak sonunda rüzgar, 4 Şubat'ta da güneş ihalelerini yapma suretiyle ilk yeni YEKA sürecini başlatmış olacağız."