PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!

Emekli olduktan sonra çalışanlar iki ayrı maaşla birlikte iki tazminat da alabiliyor. Bunun için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. İşte çift tazminat almayla ilgili düzenlemenin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 07:02
Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde. Ülkemizde genç yaşta emekli olanların sayısı da hayli fazla. Özellikle EYT yasasından sonra milyonlarca sigortalı 40'lı yaşlarda ya da 50'li yaşların başında emekli oldu.

Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SİSTEM SORUNU ÇÖZER
Genç yaşta emekli olunması üzerine de çalışma hayatına ara verilmiyor. Dolayısıyla çok sayıda emekli ya bir işte çalışıyor ya da kendi işini kurup Bağ-Kur üzerinden iş hayatını devam ettirebiliyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin olmaması da emeklilerin düşen maaşları karşısında çalışmalarını zorunlu kılıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çift maaş alınacağı için ileride çalışan emekli sayısı da azalacak. Orta Vadeli Program'da yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2025 yılında devreye alınması bekleniyor.

Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İKİNCİ KEZ ÖDEME VAR
Emekli çalışanların özlük hakları bakımından diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Ayrıca izin günleri de yine diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor.

Hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor. Bir iş yerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka iş yerinde de bir yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!

Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İSTİFAYA DİKKAT
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı iş yerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine bir yıl beklemeniz gerekir.

Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT'liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÇALIŞINCA MAAŞ KESİLİR Mİ?
Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilirler. Emekli maaşları kesilmez.

Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra iş yeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.

Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.

Sürekli iş görmezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez.

Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların emekli bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.

Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.

Eşinden dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer.

Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!
Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Bebek katili çete ile iş birliği yapan 9 hastanenin kapısına kilit: Aileler hastane önlerinde toplandı! Tepkiler çığ gibi
Yenidoğan Çetesi mağduru aile tek tek anlattı: Biz yandık, başkaları yanmasın!
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA