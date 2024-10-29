Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2024? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı?

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2023 yılında ilk kez Cumhuriyet Bayramı'na özel 5.000 liralık bir ikramiye ödemesi yapılmıştı. Ancak 2024 yılında benzer bir ödemenin yapılıp yapılmayacağı konusu araştırılmaya başlandı.

(Takvim Foto Arşiv) 29 EKİM'DE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?



Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5.000 lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.



Emeklilere ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi bir defaya mahsus olarak hesaplara aktarılmıştı.



2024 yılında 29 Ekim'de emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.



2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.