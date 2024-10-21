Enerjide yol haritası hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü konularını içeren Türkiye'nin 2035 yol haritasını açıklayacak. İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek "Enerji Dönüşümü- Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısına özel sektör temsilcileri, ilgili STK'lar, uluslararası şirketlerin yöneticileri, bürokratlar ve basın mensupları katılacak. Bakan Bayraktar, 11 yılı kapsayan dönemde Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji vizyonunu paylaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN