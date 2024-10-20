PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL

Ticari işlemlerde fatura ve fiş cezaları belirlendi. Alışverişte fiş almayana da vermeyene de cezalı dönem başlıyor. Birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak ceza, altı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 07:02
Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi ya da farklı mahiyetteki belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CEZA 10 BİNDEN BAŞLIYOR
Buna göre fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak. Fatura düzenlememede asgari ceza tutarı 10 bin lira olacak. Ancak fatura düzenlememede birinci tespitte 10 bin lira olan asgari ceza tutarı, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

5 İŞ GÜNÜ ŞARTI GELDİ
Belge düzenleme yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve alıcı tarafından da vergi dairesinin bilgisine girmeden en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi durumunda alıcıya ceza kesilmeyecek.

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Ekran Görüntüsü)Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Ekran Görüntüsü)

Buna göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler kendilerine belge düzenlenmediğini 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirlerse bu kişilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Belgeyi düzenlemeyenler ise 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, satıcı tarafından alıcıya Vergi Usul Kanunu'nda sayılan belgelerin dışında farklı bir belge verilir ve alıcı bu durumu 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirse yine alıcıya ceza kesilmeyecek fakat satıcıya 6 kat artırımlı ceza kesilecek.

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KAYIT DIŞINA YÜZDE 50 ARTIRIMLI CEZA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenlemede kayıt dışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi.

Bu kapsamda, vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyette bulunanlara kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Mükellefiyet tesis ettirildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için daha sonra yeni bir tarhiyat yapılması durumunda da cezalar artırımlı tatbik edilecek. Öte yandan, dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine ilişkin bildirimlerin yapılmaması, eksik veya yanıltıcı yapılması durumunda da her bir bilgi için ayrı ayrı ceza uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Bebek katili çete ile iş birliği yapan 9 hastanenin kapısına kilit: Aileler hastane önlerinde toplandı! Tepkiler çığ gibi
Yenidoğan Çetesi mağduru aile tek tek anlattı: Biz yandık, başkaları yanmasın!
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA