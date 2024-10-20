Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" nde ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi ya da farklı mahiyetteki belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CEZA 10 BİNDEN BAŞLIYOR

Buna göre fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak. Fatura düzenlememede asgari ceza tutarı 10 bin lira olacak. Ancak fatura düzenlememede birinci tespitte 10 bin lira olan asgari ceza tutarı, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.