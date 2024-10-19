50 bin lirası olanın faizle ne kadar kazanacağı belli oldu

Para Politikası Kurulu'nun açıkladığı faiz kararı, ekonominin ve tasarruf sahiplerinin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bir önceki dönemde yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan politika faizi, bu ay da aynı oranda sabit tutuluyor. Bu karar, 2024 yılı itibarıyla yılın onuncu faiz kararı oldu ve beklenen şekilde politika faizi mevcut seviyede korundu.

Faiz oranlarındaki değişiklikler, bankaların sunduğu vadeli mevduat faizlerini de doğrudan etkiliyor. 19 Ekim tarihi itibarıyla bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları incelendiğinde, yüzde 54'e kadar ulaşan faiz oranları dikkat çekiyor. Bu oranlar baz alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda, 50.000 TL'lik birikime sahip bir kişinin 32 günlük vade sonunda elde edeceği getirinin yaklaşık 2.183 TL seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ancak bu oranlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Vade süresi, yatırım tutarı ve bankaların politikaları bu getirilerde belirleyici faktörler arasında yer alıyor.