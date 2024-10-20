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TESK Başkanı Palandöken: Bankaların aldığı komisyon ücretleri vatandaş ve esnafa yük oluyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların aldığı komisyon ücretlerinin vatandaş ve esnafa büyük yük olduğunu belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
TESK Başkanı Palandöken: Bankaların aldığı komisyon ücretleri vatandaş ve esnafa yük oluyor

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların aldığı komisyon ücretlerinin vatandaş ve esnafa büyük yük olduğunu belirterek, "Ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Bankaların da elini taşın altına koyması lazım. Yoksa bankalardan paranızı havale ettiğiniz zaman, bir yakınınıza gönderdiğinizde, okuyan çocuğunuza harçlık gönderdiğinizde bir EFT ücreti çıkıyor. Kendi paranızı ATM'den mesai dışında aldığınızda bir komisyon ücreti var. Yani bankalarda her türlü norm birliği olmaksızın kamu ve özel bankaları kendilerine göre bir rakam belirleyip alıyorlar. Bunun bir tabanı ve tavanı olmalı. Ben paramdan 5 bin TL çekeceksem bir şey yok ancak 10 bin TL çekeceksem komisyon kesilmesi adil değil" dedi.

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