Hepsiburada'da hâkim hissedar olduğunu açıklayan Kazakistan'ın en büyük online alışveriş grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65,41'ini 1,17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. İşte habere ilişkin merak edilenler...
Rekor fiyata satış: Hepsiburada'nın çoğunluk hissesi satıldı
Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yüzde 65,41'ini 1,17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma sağladı. İşte habere ilişkin önemli detaylar...
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Kazakistan'ın en büyük online alışveriş grubuna satıldı
Elektronik ticaret sitesi Hepsiburada satışa çıktı. Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yeni hakim hissedarı olacak. Hisseleri Kazakistan ve NASDAQ Borsalarında işlem gören Kaspi.kz D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulmuştu
2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin öncü e-ticaret platformu olarak faaliyetine devam ediyor. Pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veren Hepsiburada, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi (Gross Merchandise Value – GMV) ile GMV'nin yüzde 1,8'i tutarında pozitif EBITDA (FAVÖK) yarattı.
Şirket tarafından paylaşılan açıklamaya göre, işlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar. Ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılma sağlandı.Hisse devrinin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
"Pazarı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaştırmak önceliğimizdi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz CEO'su ve eş-kurucusu Mikheil Lomtadze anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Toplam pazarımızı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşacak şekilde genişletmek önemli bir önceliğimizdi. İşlemin tamamlanmasının ardından Kaspi.kz, tüketiciler ve satıcılar için daha ilgi çekici ürün ve hizmetler geliştirirken Hepsiburada ile çalışmayı, deneyimlerini paylaşmayı, her iki şirket de karşılıklı öğrenmeyi hedefliyor.
Bu bağlamda Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz. İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdürecek. Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedefliyoruz."
Hepsiburada için önemli bir dönüm noktası
Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise anlaşma ile ilgili "Bugün, 24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna inovatif e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor" ifadelerini paylaştı.
Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle yarattığı değerden büyük gurur duyduğunu dile getiren Hanzade Doğan, "Tüm ekosistemimiz, Türkiye'nin en güçlü markalarından birini yaratmak için yorulmadan çalıştı. 2021 yılında, Türkiye'nin NASDAQ'da işlem gören ilk ve tek şirketi olarak, ülkemizin bayrağını küresel teknoloji devleri arasında dalgalandırmanın onurunu yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.
İmzalar 17 Ekim itibarıyla atıldı
Açıklamada verilen hisse devrinin detaylarına göre, 17 Ekim 2024 tarihinde Kaspi.kz, Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Işıl Doğan ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bir sözleşme imzaladı.
Hisse devri toplam değeri ise yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar. Ödeme iki taksitte yapılacak. 600 milyon dolar tutarındaki 1. taksitinin kapanışta, 526,9 milyon doları tutarındaki 2. taksitinin ise kapanışı takip eden en geç 6 ay içerisinde olmak şartıyla yapılacak. İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.