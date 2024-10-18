Hepsiburada 'da hâkim hissedar olduğunu açıklayan Kazakistan 'ın en büyük online alışveriş grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65,41'ini 1,17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. İşte habere ilişkin merak edilenler...

Elektronik ticaret sitesi Hepsiburada satışa çıktı. Kazakistan 'ın en büyük grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yeni hakim hissedarı olacak. Hisseleri Kazakistan ve NASDAQ Borsalarında işlem gören Kaspi.kz D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulmuştu

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin öncü e-ticaret platformu olarak faaliyetine devam ediyor. Pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veren Hepsiburada, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi (Gross Merchandise Value – GMV) ile GMV'nin yüzde 1,8'i tutarında pozitif EBITDA (FAVÖK) yarattı.

Şirket tarafından paylaşılan açıklamaya göre, işlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar. Ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılma sağlandı.Hisse devrinin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.