120 ay vadeli 2.79 faizli 1 Milyon 300 bin TL: Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı

Türkiye'de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, vatandaşların ev sahibi olma planlarını düşündürüyor. Özellikle büyük şehirlerde hızlı kira artışları dikkat çekiyor. Bu noktada Ziraat Bankası, çözüm niteliğinde yeni bir konut kredisi kampanyası ile vatandaşlara destek oluyor. İşte o kampanyaya ilişkin merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Ziraat bankası konut kredisi detayları
1 milyon 300 bin TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisine ait taksit ve faiz oranı detayları şöyle:
🔸Taksit Tutarı:37.655,89 TL
🔸Faiz Oranı:% 2,79
🔸Yıllık Maliyet Oranı:% 39.6877
(Takvim Foto Arşiv)
Konut kredisi kullanmak için gerekli belgeler
🔹Konut Kredisi
🔹Başvuru Formu,
🔹Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
🔹Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
🔹Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
🔹Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
🔹Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
🔹Şubece talep edilebilecek diğer belgeler