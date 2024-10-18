120 ay vadeli 2.79 faizli 1 Milyon 300 bin TL: Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı

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Türkiye'de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, vatandaşların ev sahibi olma planlarını düşündürüyor. Özellikle büyük şehirlerde hızlı kira artışları dikkat çekiyor. Bu noktada Ziraat Bankası, çözüm niteliğinde yeni bir konut kredisi kampanyası ile vatandaşlara destek oluyor. İşte o kampanyaya ilişkin merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Ziraat bankası konut kredisi detayları 1 milyon 300 bin TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisine ait taksit ve faiz oranı detayları şöyle: 🔸Taksit Tutarı:37.655,89 TL

🔸Faiz Oranı:% 2,79

🔸Yıllık Maliyet Oranı:% 39.6877