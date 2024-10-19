Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!

2025 yılı bütçesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi sosyal yönü güçlü bir bütçe olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkartıldı. Bu da yüzde 30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor. Sosyal destekler memurlara yapılan maaş zammı kadar artırılıyor. Enflasyon hedefine göre yüzde 9-11 bandında beklenen artış böylece yıllık olarak yüzde 31'i bulmuş olacak. Sosyal destekler tek tek incelendiğinde ise artışlar yüzde 38'leri bulacak.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR 2024 bütçesinde elektrik ve doğal gaz sübvansiyonları, sosyal nitelikli harcamalar ile asgari ücretin vergi dışı tutulması için toplam 1 trilyon 600,7 milyar lira kaynak ayrılmıştı. 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64,1 milyar lira Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 16 milyar lira Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12,5 milyar lira kaynak yer almıştı.

2025'DE ÖDENEKLER ARTTI

Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl artırılan sosyal sosyal yardım ve destekler için 2025 yılı bütçesine 651 milyar lira kaynak ayrıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçedeki bu rakamları şöyle duyurdu:

"2025 yılında; 65 yaş üstü yaşlılarımız, engellilere bağlanan aylıklar kapsamında 88 milyar lira, Evde bakımına destek amacıyla 70 milyar lira, Engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 47 milyar lira, Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 17 milyar lira, Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımıza sağlanan elektrik tüketim desteği kapsamında 10 milyar lira, Engelli eğitim taşıma giderleri için 8 milyar lira, Koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayırdık.."