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Borsa raporu: Son 12 ayda en çok değer kaybeden hisseler

Borsada 2024 yılı genelinde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların kararlarını zorlaştırırken, özellikle bazı hisselerde büyük kayıplar görüldü. BİST100 endeksinin 2024'te %17,72 oranında yükselmesine rağmen, belirli şirket hisselerinde önemli düşüşler yaşandı. İşte son bir yılda yatırımcılarına en fazla kaybettiren hisseler...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:46
Borsa raporu: Son 12 ayda en çok değer kaybeden hisseler

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Borsada son bir yılda bazı hisse senetleri büyük değer kayıpları yaşarken, yatırımcıların dikkatini çeken önemli gelişmeler yaşandı. 2024 yılı genelinde BİST100 endeksi %17,72 oranında yükseliş göstermesine rağmen, bazı şirketlerin hisseleri yatırımcılarına ciddi zararlar getirdi. Özellikle enerji ve gayrimenkul sektöründeki hisselerde dikkat çeken düşüşler, yatırımcıların piyasa risklerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koydu.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER VE ORANLARI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

Kapanış Fiyatı: 4,06 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 25,66 TL

Değer Kaybı: %-84,17

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)

Kapanış Fiyatı: 47,52 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 119,15 TL

Değer Kaybı: %-60,11

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS)

Kapanış Fiyatı: 42,46 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 104,60 TL

Değer Kaybı: %-59,40

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL)

Kapanış Fiyatı: 33,20 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 81,40 TL

Değer Kaybı: %-59,21

Borsa raporu: Son 12 ayda en çok değer kaybeden hisseler

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Kapanış Fiyatı: 26,06 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 61,73 TL

Değer Kaybı: %-57,78

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

Kapanış Fiyatı: 2,32 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 5,30 TL

Değer Kaybı: %-56,22

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

Kapanış Fiyatı: 4,45 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 9,93 TL

Değer Kaybı: %-55,20

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Kapanış Fiyatı: 40,08 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 88,50 TL

Değer Kaybı: %-54,71

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Kapanış Fiyatı: 3,69 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 8,11 TL

Değer Kaybı: %-54,54

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER)

Kapanış Fiyatı: 33,24 TL

Bir Yıl Önceki Fiyat: 71,50 TL

Değer Kaybı: %-53,51

Not: Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

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