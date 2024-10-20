Borsa raporu: Son 12 ayda en çok değer kaybeden hisseler

Borsada son bir yılda bazı hisse senetleri büyük değer kayıpları yaşarken, yatırımcıların dikkatini çeken önemli gelişmeler yaşandı. 2024 yılı genelinde BİST100 endeksi %17,72 oranında yükseliş göstermesine rağmen, bazı şirketlerin hisseleri yatırımcılarına ciddi zararlar getirdi. Özellikle enerji ve gayrimenkul sektöründeki hisselerde dikkat çeken düşüşler, yatırımcıların piyasa risklerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koydu.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER VE ORANLARI
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Kapanış Fiyatı: 4,06 TL
Bir Yıl Önceki Fiyat: 25,66 TL
Değer Kaybı: %-84,17
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
Kapanış Fiyatı: 47,52 TL
Bir Yıl Önceki Fiyat: 119,15 TL
Değer Kaybı: %-60,11
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS)
Kapanış Fiyatı: 42,46 TL
Bir Yıl Önceki Fiyat: 104,60 TL
Değer Kaybı: %-59,40
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL)
Kapanış Fiyatı: 33,20 TL
Bir Yıl Önceki Fiyat: 81,40 TL
Değer Kaybı: %-59,21