Borsa raporu: Son 12 ayda en çok değer kaybeden hisseler

Borsada son bir yılda bazı hisse senetleri büyük değer kayıpları yaşarken, yatırımcıların dikkatini çeken önemli gelişmeler yaşandı. 2024 yılı genelinde BİST100 endeksi %17,72 oranında yükseliş göstermesine rağmen, bazı şirketlerin hisseleri yatırımcılarına ciddi zararlar getirdi. Özellikle enerji ve gayrimenkul sektöründeki hisselerde dikkat çeken düşüşler, yatırımcıların piyasa risklerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koydu.