İslam Memiş’in 2025 tahminleri sıralandı! Gram altın 4500 TL olacak

Ekonomist ve piyasa uzmanı İslam Memiş , altın ve gümüş piyasalarına ilişkin öngörülerini aktardı. Memiş, altının gram fiyatında 4500 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli plan yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Gümüşün gramı haftayı 37.17, gümüşün onsu 33.71 dolardan haftayı tamamladı. Gram tarafındaki beklentimiz cepte. 3000-3500 lira gram altın bekliyorduk, o da cepte. 2600 dolara kadar merkez bankalarını, 3000 dolara kadar jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir ons altın oldu"