İslam Memiş'in 2025 tahminleri sıralandı! Gram altın 4500 TL olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gram gümüşte yıl sonu ve 2025 tahminlerini açıkladı. Memiş, gram altının 4500 TL seviyesine ulaşmasını beklediği tarihi paylaşırken, gümüş yatırımcılarına da önemli tavsiyelerde bulundu.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 22:43Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 22:43
Ekonomist ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin öngörülerini aktardı. Memiş, altının gram fiyatında 4500 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli plan yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.
İşte uzman ismin 20 Ekim 2024 tarihli açıklamaları...
"Gümüşün gramı haftayı 37.17, gümüşün onsu 33.71 dolardan haftayı tamamladı. Gram tarafındaki beklentimiz cepte. 3000-3500 lira gram altın bekliyorduk, o da cepte. 2600 dolara kadar merkez bankalarını, 3000 dolara kadar jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir ons altın oldu"