Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamaları da faiz kararına dair önemli ipuçları sunmuş durumda. İşte merak edilen faiz kararı açıklama tarihi ve piyasa beklentileri...
Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamaları da faiz kararına dair önemli ipuçları sunmuş durumda. İşte merak edilen faiz kararı açıklama tarihi ve piyasa beklentileri...
ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ
ABD Eylül ayı enflasyon verileri yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ay 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığını daha yüksek görüyor.
POWELL'DAN "İNDİRİM" SİNYALİ
Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.
Powell, ABD merkez bankasının ileriye dönük olarak çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve yeni verilerin devam eden ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni artırmasının ardından "acelesi olmadığını" vurguladı.
Nashville, Tennessee'deki Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin bir konferansında konuşan Powell, yaptığı yorumlar, birçok yatırımcının Fed'in yıl sonundan önce kilit faiz oranında yarım puanlık keskin bir indirim daha yapacağı yönündeki umutlarını hayal kırıklığına uğrattı. Powell, son yarım puanlık faiz indiriminin gelecekteki hamlelerin bu kadar agresif olacağına dair bir işaret olarak yorumlanmaması gerektiğini, aslında sonraki hamlelerin daha küçük olacağını belirtti.
Powell konferansın soru-cevap oturumunda Fed'in faiz indirimlerine atıfta bulunarak "Buna bir süre boyunca devam edecek bir süreç olarak bakıyoruz, hızlı gitmemiz gereken bir şey değil. İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zaman içinde daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir. Ancak önceden belirlenmiş bir rotada değiliz. Riskler iki yönlü ve kararlarımızı toplantı toplantı almaya devam edeceğiz" diye konuştu.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki faiz kararı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Kasım'da açıklanacak.