Bakan Kacır'dan Gabar müjdesi: "100 bine çıkacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da AK Parti'nin Saray ve Süleymanpaşa ilçe kongresine katıldı. Süleymanpaşa ilçe kongresinde, Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan çıkarılan petrolü gündeme getiren Kacır, "Hep merak ederdik dimi, yanı başımızda komşularımız neredeyse petrolden, doğal gazdan istifade ediyor. Kendi topraklarından, kıyılarından petrol doğal gaz çıkarıyorlar. Nasıl oluyor da bizim topraklarımızdan petrol çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz, 100 bin varile çıkacağız inşallah. Karadeniz'de kendi gazımızı kendi imkanlarımızla keşfettik, inşallah hane halkının gaz ihtiyacını kendi doğal gazımızdan Karadeniz'de ki doğal gaz keşiflerinden karşılıyor olacağız. İnşallah tüm alanlarda bu başarıların kat ve kat yükselmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gabar’da günde 49 bin varil petrol üretiliyor (Fotoğraf: AA)

MİLLİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hakkında konuşan Kacır, "Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye, savunma sanayiinde hangi ürün ve sistemlere ihtiyaç duyuyorsa bunları kendi evlatlarının alın terinde, akıl teriyle geliştirebilen, Silahlı Kuvvetlerine sunabilen bir ülke oldu. 22 yıl önce piyade tüfeğini bile tasarlayamayan, üretemeyen bir ülkeydi Türkiye ama şimdi Bayraktar ile Anka ile Akıncı ile Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kızıl Elma ile Kaan ile gökyüzüne imzasını atan bir ülkeyiz. Atmaca ile Tayfun'la geliştirdiğimiz füze sistemleriyle dostlarımıza güven ve itimat, telkin eden hasımlarımızın hayret ve endişe ile takip ettiği bir ülkeyiz artık. Kara araçlarından deniz sistemlerine, uydu platformlarına, tüm kritik ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştiren, üreten bir ülkeyiz artık. Yüksek çözünürlüklü milli uydumuz İMECE ile hiçbir kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü alabilen bir ülkeyiz. Türksat 6-A ile milli haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz artık. İnşallah daha büyük işler yapacağız, bu toprakların tüm semalarını çelik kubbe ile donatacağız. Hiç kimsenin Türk milletinin kılına zarar vermeye cesaret edemeyeceği günler Allah'ın izniyle yakındır" açıklamasında bulundu.

TCG ANADOLU (Fotoğraf: AA)

TCG ANADOLU ÖZGÜRCE YOL ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Bakan Kacır, ileri teknoloji devrimi inşa ettiklerini ifade ederek, "Savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz başarılar ile sadece 40 yıla yakındır süren terörle mücadelede netice almakla terörü topraklarımızdan kazıyıp atmakla, sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını, bu teröristlerin arkasında güvendikleri ağababalarını, kim olursa olsun yırtıp atmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda bugün Türk savunma sanayi 6 milyar doları aşan ihracatı ile göğsümüzü kabartıyor. Bugün 50'den fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları muhafaza ediyor. Denizlerde mavi vatanımızda TCG Anadolu özgürce yol almaya devam ediyor. İnşallah bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz. Sadece savunma sanayiinde değil, sanayiinin, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız" dedi.

TEKNOFEST'E 1 MİLYON 650 bin genç katıldı (Fotoğraf: AA)

BU YIL TEKNOFEST'E 1 MİLYON 650 BİN GENCİMİZ KATILDI

6 yıldır dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalini Türk gençliği ile birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, "6 yıl önce TEKNOFEST yarışmalarına 4 bin proje takımından 20 bin gencimiz katılmıştı. Bu yıl TEKNOFEST proje yarışmalarına 770 bin proje takımından 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Almanya'ya, Japonya'dan Fransa'ya, dünyada eşi benzeri olmayan bir işi Türk gençliği ile sayın Cumhurbaşkanımızın tanımlamasıyla TEKNOFEST kuşağıyla birlikte yapıyoruz. Ve inşallah hep birlikte göreceğiz ki, bu genç kardeşlerimizin arasından nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'lar yetişecek. İnşallah onların öncülüğünde, onların ellerinde milli teknoloji hamlesi tam bağımsız Türkiye'yi inşa sürecimizde yükselmeye devam edecek" diye konuştu.

Bakan Kacır, Saray ilçesinde gerçekleşen kongreye bu akşamki düğün öncesi gelin ve damatlıkla gelen Melike- Mert Alpak çifti ile yakından ilgilenip, fotoğraf çektirdi. Süleymanpaşa'da ise AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Nusret Mandacı, Kacır'a Karacakılavuz dokuma halısı hediye etti. (DHA)