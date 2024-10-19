Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe destekleri ilişkin açıklama yaptı.
Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İşte son başvuru tarihi! | İŞKUR hibe desteği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe destekleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyenlere yönelik 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak ayrıldığını belirterek son başvuru tarihini açıkladı.
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340 PROJE İÇİN 103 MİLYONLUK KAYNAK
Bakan Işıkhan, 2023 yılının ikinci döneminde toplamda 340 proje için 103 milyon 436 bin TL'lik kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Bu projeler, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin üretime ve istihdama katılmalarını amaçlayan girişimlerini destekleyecek.
İŞKUR HİBESİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için sağlanan hibe desteğine başvurular 6 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.
Bakan Işıkhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık!"