Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İşte son başvuru tarihi! | İŞKUR hibe desteği

Bakan Işıkhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık!"

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında yer alan infografik (X)