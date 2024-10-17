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Madencilik için iş birliği! Bakan Alparslan Bayraktar Çin'i ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Madencilik için iş birliği! Bakan Alparslan Bayraktar Çin’i ziyaret etti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

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