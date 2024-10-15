Enpara çöktü mü? 15 Ekim 2024 erişim problemi yaşanıyor! Enpara neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Şu ana kadar Enpara tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kullanıcılar, giriş denemeleri sırasında "Üzgünüz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." mesajını alıyor. Bu aksaklıkların teknik bir problemden kaynaklandığı tahmin ediliyor ve sorunun çözümü için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.