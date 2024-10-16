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Ekim ayı enflasyon beklentisi 2024 | TÜİK ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, ekim ayına ilişkin beklentileri ortaya koydu. Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi yüzde 2,39 olarak açıklandı. Peki, 2024 Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler ve açıklama tarihiyle ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 06:56 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:07
Ekim ayı enflasyon beklentisi 2024 | TÜİK ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak?

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Eylül ayında açıklanan verilerde enflasyonun aylık bazda yüzde 2,97 artarak beklentilerin üzerinde gelmesi dikkatleri ekim ayına yöneltti. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 51,97'den 49,38'e gerileyerek fiyat artış hızında bir yavaşlama sinyali vermişti. Peki ekim ayında enflasyon düşmeye devam edecek mi? İşte ekim ayı enflasyon beklentisi ve açıklanma tarihiyle ilgili merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor.

3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı kira artış oranı ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

Ekim ayı enflasyon beklentisi 2024 | TÜİK ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25'inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90'ının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 10,34'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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