Ekim ayı enflasyon beklentisi 2024 | TÜİK ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak?

(Takvim Foto Arşiv)
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25'inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90'ının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 10,34'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.