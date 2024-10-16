Ekim ayı enflasyon beklentisi 2024 | TÜİK ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak?

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Eylül ayında açıklanan verilerde enflasyonun aylık bazda yüzde 2,97 artarak beklentilerin üzerinde gelmesi dikkatleri ekim ayına yöneltti. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 51,97'den 49,38'e gerileyerek fiyat artış hızında bir yavaşlama sinyali vermişti. Peki ekim ayında enflasyon düşmeye devam edecek mi? İşte ekim ayı enflasyon beklentisi ve açıklanma tarihiyle ilgili merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor.



3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor. KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK? Kasım ayı kira artış oranı ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.