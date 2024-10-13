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16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD'li ünlü ekonomist Steve Hanke'den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda

TÜİK'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı işsizlik rakamlarıyla birlikte 16 aydır tek hane istikrarı devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre işsizlik verileri yüzde 8,5 oldu. Ekonomideki iyileşme ise yabancı ekonomistlerin dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde OVP kararlarının doğru olduğunu söyleyen ABD'li ünlü ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabı X'ten Türkiye'nin işsizlik ve enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Hanke, Başkan Erdoğanlı bir karikatür paylaşarak "Türkiye iyileşme yolunda" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 11:39
16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke’den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda

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TÜİK, geçtiğimiz günlerde işsizlik oranını açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.

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Steve Hanke'nin X hesabından paylaşımı (X)Steve Hanke'nin X hesabından paylaşımı (X)

BAŞKAN ERDOĞANLI PAYLAŞIM
İşsizlik oranı 16 aydır tek haneyle devam ederken Ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabı X'ten Türkiye'nin işsizlik verilerini değerlendirdi.

16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke’den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda

Steve Hanke'nin paylaşımı (X)Steve Hanke'nin paylaşımı (X)

İşsizlik verilerindeki düşüşe dikkat çeken Hanke, Başkan Erdoğan'ın olduğu bir karikatürü paylaşarak "Türkiye iyileşme yolunda" açıklamasında bulundu.

Steve Hanke'nin Türkiye enflasyonu için paylaşımı (X)Steve Hanke'nin Türkiye enflasyonu için paylaşımı (X)

YÜZEYE ÇIKMA BAŞLADI
Hanke, son paylaşımında ise enflasyon rakamlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de enflasyon DÜŞÜYOR.

Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını %26,6/yıl olarak doğru bir şekilde ölçüyorum.

TÜRKİYE YÜZEYE ÇIKMAYA BAŞLIYOR.

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ENFLASYON RAKAMLARINA DA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Hanke, geçtiğimiz eylül ayında da enflasyon ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Sürekli olarak düşen enflasyon hakkında "Türkiye'de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum. Türkiye iyileşme yolunda" diyen Hanke, GSYİH için de "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14 bin 630,37 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16 bin 520 dolara çıkması öngörülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li ekonomis Steve Hanke (Takvim Foto Arşiv)ABD'li ekonomis Steve Hanke (Takvim Foto Arşiv)

Geçtiğimiz hafta CNN Türk canlı yayınına da katılan Steve Hanke, Türkiye'de enflasyonun daha da düşeceğini ifade etmiş, OVP'nin doğru bir hamle olduğunu söylemişti.

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İşte Hanke'nin o açıklaması:

"TÜRKİYE VİRAJI DÖNÜYOR, ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"
Öncelikle yüksek frekanslı bir veri tabanı bu ve her an buradan veri geliyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı bir sistem. Satın alma gücü teorisini kullanarak 19. yüzyıldan bu yana var. Bir model geliştirdim ve bu modelle de ülkelerdeki enflasyon oranlarını doğru bir şekilde ölçtüm. Ben bu modeli kullanarak birçok makale yazdım. Dünyadaki en yüksek enflasyonları ölçtüm. Bunlar çok yüksek enflasyon oranlarıydı. 1 aylık yüzde 15 enflasyon ölçtüm, fazlası da oldu. Ancak ana konu şu ki yüksek frekanslı veri tabanı, ölçtüğüm büyük enflasyon oranları resmi rakamları ortaya çıkardı. Benim ölçümlerim resmi rakamlardan daha önce ortaya çıkıyor. Örneğin Türkiye'de yıllık enflasyon oranı 2023 Temmuz ayına gidersek yaklaşık yüzde 76 civarındaydı. Ve benim ölçümüm ondan daha düşüktü. Sonrasında da düştüğünü gördük. Türkiye virajı dönüyor, enflasyon düşüyor ve düşmeye de devam edecek.

16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke’den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda
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