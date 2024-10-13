16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke’den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda

Sürekli olarak düşen enflasyon hakkında " Türkiye'de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum. Türkiye iyileşme yolunda" diyen Hanke, GSYİH için de " Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14 bin 630,37 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16 bin 520 dolara çıkması öngörülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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İşte Hanke'nin o açıklaması:

"TÜRKİYE VİRAJI DÖNÜYOR, ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"

Öncelikle yüksek frekanslı bir veri tabanı bu ve her an buradan veri geliyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı bir sistem. Satın alma gücü teorisini kullanarak 19. yüzyıldan bu yana var. Bir model geliştirdim ve bu modelle de ülkelerdeki enflasyon oranlarını doğru bir şekilde ölçtüm. Ben bu modeli kullanarak birçok makale yazdım. Dünyadaki en yüksek enflasyonları ölçtüm. Bunlar çok yüksek enflasyon oranlarıydı. 1 aylık yüzde 15 enflasyon ölçtüm, fazlası da oldu. Ancak ana konu şu ki yüksek frekanslı veri tabanı, ölçtüğüm büyük enflasyon oranları resmi rakamları ortaya çıkardı. Benim ölçümlerim resmi rakamlardan daha önce ortaya çıkıyor. Örneğin Türkiye'de yıllık enflasyon oranı 2023 Temmuz ayına gidersek yaklaşık yüzde 76 civarındaydı. Ve benim ölçümüm ondan daha düşüktü. Sonrasında da düştüğünü gördük. Türkiye virajı dönüyor, enflasyon düşüyor ve düşmeye de devam edecek.