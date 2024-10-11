Türk Standartları Enstitüsü 161 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilecek toplam 161 personel, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında görev alacak.
Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli personel alacak (Fotoğraf: AA)
Başvurular, 21-31 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılabilecek.
Adaylar, mezun oldukları programlar ve belirlenen KPSS puan türlerine göre sıralanarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Türk Standartları Enstitüsü (Fotoğraf: AA)
Sözlü sınava girecek adayların listesi ve sınav tarihleri, 18 Kasım'da TSE'nin resmi internet sitesinde duyurulacak. Sınavı kazanan adaylar TSE'de görevlerine başlayacak.