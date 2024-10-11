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Türk Standartları Enstitüsü 161 sözleşmeli personel alacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İşte başvuru tarihi v detayları...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:02 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:02
Türk Standartları Enstitüsü 161 sözleşmeli personel alacak

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilecek toplam 161 personel, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında görev alacak.

Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli personel alacak (Fotoğraf: AA)Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli personel alacak (Fotoğraf: AA)

Başvurular, 21-31 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılabilecek.

Adaylar, mezun oldukları programlar ve belirlenen KPSS puan türlerine göre sıralanarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Türk Standartları Enstitüsü (Fotoğraf: AA)Türk Standartları Enstitüsü (Fotoğraf: AA)

Sözlü sınava girecek adayların listesi ve sınav tarihleri, 18 Kasım'da TSE'nin resmi internet sitesinde duyurulacak. Sınavı kazanan adaylar TSE'de görevlerine başlayacak.

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