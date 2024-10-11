Türk Standartları Enstitüsü 161 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilecek toplam 161 personel, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında görev alacak.

Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli personel alacak (Fotoğraf: AA)