Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis’e geliyor! Çok günü olan sigortalılar daha yüksek aylık alacak

Orta Vadeli Programla birlikte gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Pakette hem maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler yer alacak hem de bundan sonraki dönem için emekli olma şartları değişecek. Bu arada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak.
Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis'e geliyor! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
KÖK VE TABAN AYLIK FARKI
Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda da yer alan 'emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak. Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak. Böylece özellikle asgari ücretten prim ödeyenlerle ilgili yapılan 'Çalıştıkça aylık düşüyor' tartışması da sona erecek.
Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis'e geliyor! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Kayıt dışılığı teşvik eden bu tartışma ortadan kalkmış olacak. Bugün uygulanan üçlü aylık bağlama sisteminin de değişmesi gündemde. Üç dönem için farklı çarpanlarla hesaplanan aylıklar tek bir formülle ortaya çıkacak. Burada prim miktarları kadar gün sayısının da hesaba katılacak olması çok çalışan ile az prim günü olan arasında fark oluşturacak. Böylece 3600 gün ile emekli olan birisi ile 9000 gün ile emekli olan birisi arasında çok azalan maaş farkı değişecek. Çok günü olanların maaşı yüksek olacak. Emekli aylığını yükseltmek isteyenler çalışma hayatında daha çok kalacak. Yeni dönem ile birlikte emekli olanlar için kök aylık taban aylık gibi farklar da bulunmayacak.