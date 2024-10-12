Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis’e geliyor! Çok günü olan sigortalılar daha yüksek aylık alacak

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Orta Vadeli Programla birlikte gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Pakette hem maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler yer alacak hem de bundan sonraki dönem için emekli olma şartları değişecek. Bu arada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak.

Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis'e geliyor! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) KÖK VE TABAN AYLIK FARKI

Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda da yer alan 'emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak. Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak. Böylece özellikle asgari ücretten prim ödeyenlerle ilgili yapılan 'Çalıştıkça aylık düşüyor' tartışması da sona erecek.