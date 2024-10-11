Memurlar ve emekliler 2025 yılına zamlı maaşla başlayacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

OVP NE DİYOR? Eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olarak gerçekleşebileceğini gösterdi. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da farkla birlikte yüzde 9.31'i bulabilecek.

Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da halen 17 bin 588 lira. Bu aylık da ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya ulaşacak.