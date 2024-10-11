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Memur ve memur emeklisine ocak zammı! Merkez Bankası yeni anketi açıkladı! İpucu geldi! En düşük maaş 43 bini geçecek

6 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammına eklenecek enflasyon farkını merakla beklerken, yeni anketten ipucu geldi. Peki Merkez Bankası'nın yeni anketine göre memurlar ve emekliler ne kadar zam alabilecek? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak? İşte detaylar.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:06
Memur ve memur emeklisine ocak zammı! Merkez Bankası yeni anketi açıkladı! İpucu geldi! En düşük maaş 43 bini geçecek

Memurlar ve emekliler 2025 yılına zamlı maaşla başlayacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

Memur ve memur emeklisine ocak zammı! Merkez Bankası yeni anketi açıkladı! İpucu geldi! En düşük maaş 43 bini geçecek

OVP NE DİYOR?
Eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olarak gerçekleşebileceğini gösterdi. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da farkla birlikte yüzde 9.31'i bulabilecek.

Memur ve memur emeklisine ocak zammı! Merkez Bankası yeni anketi açıkladı! İpucu geldi! En düşük maaş 43 bini geçecek

Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da halen 17 bin 588 lira. Bu aylık da ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya ulaşacak.

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