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Sınırsız sahtekarlık: Nazilli Bahar Pide isimli iş yerinde domuz eti şoku!

Kuşadası’nda ‘Nazilli Bahar Pide’ isimli iş yerinin pide harcından domuz eti çıktı. Kentte ayrıca 5 ton sahte bal ve 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı da ele geçirildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Sınırsız sahtekarlık: Nazilli Bahar Pide isimli iş yerinde domuz eti şoku!

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Kuşadası'nda hizmet veren ünlü 'Nazilli Bahar Pide' işletmesinin pide harcında domuz etine rastlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda adresi üzerinden yayımladığı listede Kuşadası İlçesi'nde hizmet veren Nazilli Bahar Pide isimli iş yeri deşifre edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti tespit edildi. Firma yetkililerinin domuz eti yedirdikleri müşterilerinin fotoğraflarını çekip paylaştıkları görüldü.

ANKARA'YA SAHTE SEVKİYAT
Domuz eti skandalıyla sarsılan kentte tonlarca sahte bal ve binlerce kilo sahte zeytinyağı da ele geçirildi. Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi. 2 şüpheliye 655 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Efeler ve Sultanhisar ilçelerinde de değeri 5 milyon TL olan 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. 3 şüpheliye 3 milyon TL vergi cezası kesildi.

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