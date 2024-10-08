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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Burada inşallah bir keşfe imza atarız" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve gaza zam yok

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Burada inşallah bir keşfe imza atarız" dedi. 2.6 milyon hanenin gazının yerli imkanlarla karşılandığını belirten Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak. Elektrikte yeni destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak"

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