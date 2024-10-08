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İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?

Engelliler 400 bin, eski hükümlüler 300 bin liraya hibe destek ile kendi işini kurabilecek. Bunun için proje hazırlayarak 6 Aralık tarihine kadar başvurmak yeterli olacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:05
İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?

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Kendi işini kurmak isteyen engellilere 400 bin, eski hükümlülere 300 bin lira hibe fırsatı sürüyor. 2025 yılı ilk dönem destekleri için çıkılan çağrı kapsamında başvuru süreci 6 Aralık'ta sona erecek. Destekten yararlanmak isteyen engellilerin proje başvurularını 6 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Eski hükümlülerin ise projelerini en geç 6 Aralık mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.

İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)

NELER DESTEKLENİYOR?
İŞKUR'un engelli destekleri 3 başlıkta veriliyor. Bu destekler şöyle:

Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20 bin TL.

İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)

İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık en çok 80 bin TL. Tarım ve hayvancılığa ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en çok 40 bin TL.

İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)

Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 240 bin TL. Diğer sektörlere ait projelerde işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 300 bin TL. Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık projelerinde 240 bin, diğer sektörlerde vergiler dahil 300 bin lirayı geçemiyor.

Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)

HİBE İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Geri ödemesiz destekten yararlanmak için şu şartların sağlanması gerekiyor:
- İŞKUR'a kayıtlı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
- Emekli olmamak.
- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/ işletme olmaması.
- İcra dosyası bulunmamak.
- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.

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