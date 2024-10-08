İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?

Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 240 bin TL. Diğer sektörlere ait projelerde işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 300 bin TL. Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık projelerinde 240 bin, diğer sektörlerde vergiler dahil 300 bin lirayı geçemiyor.

Hibe için hangi şartlar gerekiyor? (Takvim.com.tr)



HİBE İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Geri ödemesiz destekten yararlanmak için şu şartların sağlanması gerekiyor:

- İŞKUR'a kayıtlı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.

- Emekli olmamak.

- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/ işletme olmaması.

- İcra dosyası bulunmamak.

- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.

- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.

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