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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak." dedi. Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu belirterek, Kasım-Aralık ayı için 7,5 milyon metreküp, gelecek yılın ilk çeyreğinde ise 10 milyon metreküp üretim hedeflerinin olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:24 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 17:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gazetecilere, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak!"

3 AY ZAM YOK
Bakan Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak." dedi.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi (AA)Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi (AA)

Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına 2016'da açıklanan "Milli Enerji ve Maden Politikası""yla hız verdiklerine işaret etti. Bakan Bayraktar, gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını aktararak Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu söyledi. Kasım-Aralık aylarında 7,5 milyon metreküp, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 10 milyon metreküp üretim hedeflendiğini de ifade etti.

Ayrıca Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gazeteciler ile bir araya geldi (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gazeteciler ile bir araya geldi (AA)

TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM

Oruç Reis'in Somali'ye gönderildiği 5 Ekim'in "tarihi bir gün" olduğunu ifade eden Bayraktar, geminin tümüyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen bir gemi olduğunu ifade etti.

2016'da açıklanan "Milli Enerji ve Maden Politikası"yla hız verdiklerine işaret etti. Gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını söyledi.

Bakan Bayraktar, enerji ve gaz sahalarındaki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu (AA)Bakan Bayraktar, enerji ve gaz sahalarındaki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu (AA)

GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİ İÇİN HEDEF BELİRLENDİ!

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu belirten Bayraktar, kasım-aralık gibi 7,5 milyon metreküp, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 10 milyon metreküp üretim hedeflendiğini anımsattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de üretimin hızla artırılması gerektiğini vurgulayarak, Çanakkale'de aktivasyon çalışmaları yapılan yüzer platform sayesinde üretimin 20 milyon metreküpe yükseltileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

FARKLI COĞRAFYALARDA ORTAK ÇALIŞMALAR

Yoğun arama ve üretim stratejisi kapsamında Türkiye'de aranmamış lokasyonlar ve coğrafyalarda aramalar yapılması gerektiğini anlatan Bayraktar, farklı coğrafyalarda ortaklık yöntemiyle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının yürütülmesini planladıklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin Irak Basra'da ve Azerbaycan'da, Şahdeniz'de faaliyetleri bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi (AA)

IRAK'TA 3 SAHADA PETROL ARIYORUZ

"Yeni coğrafyalar, yeni hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi Somali denizleri. Bir diğer alan olarak Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak hedefimiz. Kuzey Irak'ta şu anda üç tane petrol sahasında ortaklığımız var ama bunu büyütmek istiyoruz. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya'da hem karada hem de Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Dolayısıyla buralarda da farklı coğrafyalarda da bu arayışımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz. Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Çünkü buralarda biz artık kendimiz operatör olarak, kendi gemilerimizle arama yapabilir bir ülke haline geldik."

Ayrıca Bakan Bayraktar, doğal gazda fazla olan miktarın ihraç edilmesinin ve ihracatın artırılmasının hedeflendiğini de kaydetti.

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