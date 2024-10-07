Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak"

Türkiye 'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına 2016'da açıklanan "Milli Enerji ve Maden Politikası" "yla hız verdiklerine işaret etti. Bakan Bayraktar, gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını aktararak Karadeniz 'deki Sakarya Gaz Sahası 'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu söyledi. Kasım-Aralık aylarında 7,5 milyon metreküp, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 10 milyon metreküp üretim hedeflendiğini de ifade etti. Ayrıca Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gazeteciler ile bir araya geldi (AA)



TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM

Oruç Reis'in Somali'ye gönderildiği 5 Ekim'in "tarihi bir gün" olduğunu ifade eden Bayraktar, geminin tümüyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen bir gemi olduğunu ifade etti.

2016'da açıklanan "Milli Enerji ve Maden Politikası"yla hız verdiklerine işaret etti. Gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını söyledi.