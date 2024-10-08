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Binbin halka arz sonuçları: BINBN Hisse ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

SPK tarafından halka arzı onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., toplam 278.910 yatırımcıya pay satışı gerçekleştirdi. Kişi başı ortalama 61 lot düşerken, yatırımcılar için ortalama 5.602 TL değerinde bir pay verildi. Yüzde 5'ten fazla pay alan bir yatırımcı olmadı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:05
Binbin halka arz sonuçları: BINBN Hisse ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

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Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknoloji A.Ş.'nin halka arz sonuçları belli oldu. Elektrikli scooter kiralama şirketi BinBin, 3-4 Ekim tarihleri arasında yatırımcıların yoğun ilgisiyle talep topladı.Halka arz büyüklüğü toplamda 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşirken, yatırımcılara 17 milyon adet lot dağıtıldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

✨ Binbin Halka Arz Sonuçları Açıklandı!

📊 Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknoloji A.Ş.'nin halka arz sonuçları belli oldu.

🚲 Elektrikli scooter kiralama şirketi BinBin, 3-4 Ekim tarihleri arasında talep toplama işlemlerini gerçekleştirerek halka arz sürecini tamamladı.

Halka arz büyüklüğü toplam 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşti ve yatırımcıların yoğun ilgisi ile 17 milyon adet lot dağıtıldı. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arzı 'BINBN' Bist koduyla Yıldız Pazar'da 9 Ekim 2024 Çarşamba günü işlem görmeye başlayacak.

💰 Binbin Halka Arz Kaç Lot Verdi?

🛠️ SPK tarafından halka arzı onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., 4 Ekim'de talep toplama sürecini tamamladı. Toplamda 278.910 yatırımcıya pay satışı yapıldı ve kişi başı ortalama 61 lot düştü.

💸 Bu durumda yatırımcılara kişi başı ortalama 5.602 TL değerinde pay dağıtılmış oldu.

📈 Önemli bir not olarak, bu halka arzda herhangi bir yatırımcı yüzde 5'ten fazla pay alamadı.

📅 BINBN Hisse Ne Zaman İşlem Görecek?

📍 Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. payları, 'BINBN' BIST koduyla Yıldız Pazar'da 9 Ekim 2024 Çarşamba günü işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar bu tarihten itibaren şirket hisselerine erişim sağlayabilecekler.

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