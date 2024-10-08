Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!

Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA) YENİ UYGULAMA

Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldü. Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ayrıca ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı. Skorlama modeli ile reeskont kredilerinin daha hedefli kullandırılmasının temin edilmesi ve bu suretle kredilerden yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların daha fazla yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklaması (Sosyal medya) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız. Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti Temmuz 2023'te günlük 1,5 milyar TL'ye, Eylül 2023'te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar TL'ye yükseltilmişti. Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL'ye yükseltmiştir.

Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA) Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'na ihracatçılar ailesi adına teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde ihracatımızı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Bu kapsamda amacımız "Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı" haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır." ifadelerine yer verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN