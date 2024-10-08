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Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılar için yeni kredi uygulamasını duyurdu. Bakan Bolat, "İhracatçılarımız için finansmana ulaşmada daha fazla kaynak tahsisi kararlaştırıldı." dedi. Bolat, "Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL'ye yükseltmiştir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:53 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:58
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye yükseltti.

Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)

Reeskont kredileri uygulamasında esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran firmaların skorlanmasına dayalı yeni bir modele geçildi.

Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)

Veri temelli ve analitik bir yapıya sahip yeni modelde firmaların net ihracatçılık durumlarına ilave olarak, ihraç edilen ürün ve destinasyon çeşitliliği, ihraç edilen ürünlerin teknolojik düzeyi ve firma ölçeği gibi değişkenlerin farklı ağırlıklarda dikkate alınması suretiyle yapılan bir hesaplama ile her bir firma için bir ihracatçı skoru belirlenecek.

Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)

YENİ UYGULAMA
Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldü. Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ayrıca ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.

Skorlama modeli ile reeskont kredilerinin daha hedefli kullandırılmasının temin edilmesi ve bu suretle kredilerden yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların daha fazla yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklaması (Sosyal medya)Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklaması (Sosyal medya)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız.

Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti Temmuz 2023'te günlük 1,5 milyar TL'ye, Eylül 2023'te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar TL'ye yükseltilmişti. Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL'ye yükseltmiştir.

Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılara müjde: Yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı (AA)

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'na ihracatçılar ailesi adına teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde ihracatımızı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bu kapsamda amacımız "Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı" haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır." ifadelerine yer verdi.

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