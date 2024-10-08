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CarrefourSA personel işe alım ilanını yayınladı: Alım yapılacak olan pozisyonlar ve başvuru şartları...

Türkiye'de hizmet veren büyük zincir marketlerden biri olan CarrefourSA güncel personel alım ilanını yayınladı. CarrefourSA tarafından yayınlanan personel alım ilanına göre belirli illerde birçok pozisyona personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki hangi illerde alım yapılacak? Adaylar hangi pozisyonlara başvurabilecek? Beklenen kriterler ne? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:42
CarrefourSA personel işe alım ilanını yayınladı: Alım yapılacak olan pozisyonlar ve başvuru şartları...

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Ülkemizde hizmet veren büyük zincir marketlerden biri olan CarrefourSA personel alım ilanını yayınladı. CarrefourSA tarafından yayınlanan personel alım ilanına göre birçok ilde personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki bu ilanlara göre başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılacak? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte personel alım ilanının merak edilen tüm detayları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CarrefourSA tarafından yayınlanan ilana göre alım yapılacak olan pozisyonlar

Mağaza yönetici adayı

Çalışma ilişkileri uzmanı

Satış yöneticisi

Mağaza görevlisi

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı

Bütçe raporlama uzmanı

Balık reyon görevlisi

Hazine ve finansal servisler uzmanı

Kampanyalar uzmanı

Saha iç denetim uzmanı

Barista

Operasyon görevlisi

Satın alma uzmanı

Muhasebe stajyeri

Taze gıda reyon görevlisi

Depo nakliye takım lideri pozisyonlarına alım yapılacağı açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru şartları nedir?

Tercihen Üniversite mezunu,
Mağazacılık alanında en az 2 yıl deneyimli,
Tercihen İngilizce bilen,
MS Office programlarına hakim,
Raporlama ve analiz becerisine sahip,
İnsan ilişkilerinde başarılı, misafir memnuniyetini birinci öncelikli gören,
Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek adaylar başvurabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi illerde alım gerçekleşecek ve başvuru nasıl yapılacak?

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve birçok şehirde firma personel alımını gerçekleştirecek. CarrefourSA güncel personel alım ilanına başvurular, "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=7788&hc=T" üzerinden yapılacak.

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