CarrefourSA personel işe alım ilanını yayınladı: Alım yapılacak olan pozisyonlar ve başvuru şartları...

Ülkemizde hizmet veren büyük zincir marketlerden biri olan CarrefourSA personel alım ilanını yayınladı. CarrefourSA tarafından yayınlanan personel alım ilanına göre birçok ilde personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki bu ilanlara göre başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılacak? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte personel alım ilanının merak edilen tüm detayları...
(Takvim Foto Arşiv)
CarrefourSA tarafından yayınlanan ilana göre alım yapılacak olan pozisyonlar
Mağaza yönetici adayı
Çalışma ilişkileri uzmanı
Satış yöneticisi
Mağaza görevlisi
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı
Bütçe raporlama uzmanı
Balık reyon görevlisi
Hazine ve finansal servisler uzmanı
Kampanyalar uzmanı
Saha iç denetim uzmanı
Barista
Operasyon görevlisi
Satın alma uzmanı
Muhasebe stajyeri
Taze gıda reyon görevlisi
Depo nakliye takım lideri pozisyonlarına alım yapılacağı açıklandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Başvuru şartları nedir?
Tercihen Üniversite mezunu,
Mağazacılık alanında en az 2 yıl deneyimli,
Tercihen İngilizce bilen,
MS Office programlarına hakim,
Raporlama ve analiz becerisine sahip,
İnsan ilişkilerinde başarılı, misafir memnuniyetini birinci öncelikli gören,
Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek adaylar başvurabilir.