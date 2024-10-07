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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Gözler Beştepe'de!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı. "Orta Vadeli Program'da öngörülen yapısal tedbirlerin" değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:37 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:37
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Gözler Beştepe’de!

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"Orta Vadeli Program'da öngörülen yapısal tedbirlerin" değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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