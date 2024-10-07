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Altın fiyatları seyir değiştirdi! İslam Memiş açıkladı: Bu seviyelerden alım...

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın ve diğer altın türlerinde satış fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. Çeyrek altın 5.000 TL seviyesine gerilerken, Cumhuriyet Altını 19.925 TL'den işlem görüyor. Piyasalardaki bu durgunluğun, küresel ekonomik gelişmeler ve doların değer kazanmasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 18:12 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 18:12
Altın fiyatları seyir değiştirdi! İslam Memiş açıkladı: Bu seviyelerden alım...

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, haftalık piyasa değerlendirmesinde yatırımcıları yakından ilgilendiren analizler paylaştı. Memiş, son dönemde altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek, özellikle gram altın, dolar ve Euro'nun seyrine yönelik öngörülerini açıkladı. Analizinde piyasalardaki belirsizliğe vurgu yapan Memiş, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN YATAY SEYİRDE

Geçen haftanın son gününde düşüş gösteren ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Haftaya 2653 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2654 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2639 dolar, en yüksek ise 2656 dolar seviyeleri görüldü. Güne 2921 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2901 lira, en yüksek ise 2926 lira seviyeleri test edildi.

İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları...

Para piyasalarındaki ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftaydı.Bu hafta, borsadaki sert düşüşler, Euro'daki gerilemeler, altın ve kripto paralardaki yatay seyir en çok dikkat çeken gelişmelerdi. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi ise küresel piyasalar için önemliydi. Piyasalarda genel beklenti 150 bin kişiydi, ancak 254 bin olarak açıklandı. Dalgalanma olsa da piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde yükselmesi nedeniyle dolar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında haftanın en güçlü varlığı olarak değer kazandı.

Dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi ise Euro oldu. Euro/dolar paritesi, 1.1050 destek seviyesini kırarak 1.10 seviyesini de geçti ve 1.0950 seviyesine yöneldi, şu anda ise 1.0970 seviyesinde. Bu hafta, euronun değerinin düşük olduğunu ve elimde TL olsa euro almayı tercih edeceğimi belirtmek isterim. Bu haftanın alınabilecek en güçlü varlığı euro olarak görüyorum. Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine çıkmasıyla dolar/TL kuru da yeniden 34 lira seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL kurundaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını, yıl sonuna kadar 40 lira seviyesinin üzerine çıkacağına dair öngörümde bir değişiklik yapmadığımı hatırlatmak isterim.

MAKAS ARALIĞI GENİŞLİYOR

Serbest piyasalarda bu hafta makas aralığı oldukça genişti. Dolar/TL, Euro/TL, gram altın ve gram gümüşte makas aralıkları açıldı ve açılmaya devam edebilir. Ons altındaki sert düşüşlere rağmen gram altına yansımasını fazla görmüyoruz. Resmi kur ile serbest piyasa kuru arasındaki farkı dikkate almak gerekiyor.

ONS ALTIN

Ons altın şu anda 2.660 dolar seviyesinde bulunuyor. Sert bir düşüş sonrası hızlı bir toparlanma gösterdi. 2.600 dolar seviyesinin altına inmeden 2.623 dolar seviyesine kadar gerilemişti ve buradan bir tepki alımı geldi. 2.630 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi ve bu seviyenin altına kalıcı olarak inmek istemiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın ve ons altın konusunda beklemeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda gram altın 3.065-3.080 lira aralığında işlem görüyor. Şu an bu seviyelerden alım yapmıyoruz.

Ons altın 2.580 dolar seviyesine inerse, gram altının 3.000 liranın altına düşmesini bekleyeceğiz. Ons altını takip ettiğimizden dolayı gram altın tarafında şu an beklemedeyiz. Peki, gram altında hangi aralıkları izliyoruz? Aşağıda 2.980 lira seviyesi, yukarıda ise 3.080 lira seviyesi bulunuyor.

GÜMÜŞ

Bu hafta 30,32 dolar seviyesini takip edeceğimi belirtmiştim. Gümüşün gram fiyatı ise 35,30 lira seviyesinde ve 35,36 lira direncini takip edeceğiz. Aşağıda ise 33,50 lira destek seviyesi bulunuyor. 33,50-36,50 lira aralığı kısa vadede geçerliliğini koruyor, ancak beklediğimiz düşüşler gerçekleştiğinde, hem ons hem gram bazında, altın ve gümüşte uygun seviyeler oluştuğunda size bildireceğim.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

📉 ALTIN (TL/GR)
Alış: 2.912,53 TL
Satış: 2.913,00 TL

📉 22 Ayar Bilezik
Alış: 2.774,44 TL
Satış: 2.791,24 TL

📉 Altın (ONS)
Alış: 2.641,26 TL
Satış: 2.641,70 TL

📉 Altın ($/kg)
Alış: 84.587,00 TL
Satış: 84.598,00 TL

📉 Altın (Euro/kg)
Alış: 92.942,00 TL
Satış: 92.954,00 TL

📉 Cumhuriyet Altını
Alış: 19.778,00 TL
Satış: 19.925,00 TL

📉 Yarım Altın
Alış: 9.889,00 TL
Satış: 9.998,00 TL

📉 Çeyrek Altın
Alış: 4.958,00 TL
Satış: 5.000,00 TL

📉 Reşat Altını
Alış: 19.810,47 TL
Satış: 19.957,95 TL

📉 22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.766,93 TL
Satış: 2.918,40 TL

📉 18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.126,15 TL
Satış: 2.126,49 TL

📉 14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.643,96 TL
Satış: 2.486,54 TL

📉 Gremse Altın
Alış: 48.725,55 TL
Satış: 49.848,65 TL

📉 Ata Altın
Alış: 20.099,29 TL
Satış: 20.610,21 TL

📉 Tam Altın
Alış: 19.490,22 TL
Satış: 19.878,48 TL

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