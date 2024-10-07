Altın fiyatları seyir değiştirdi! İslam Memiş açıkladı: Bu seviyelerden alım...

MAKAS ARALIĞI GENİŞLİYOR
Serbest piyasalarda bu hafta makas aralığı oldukça genişti. Dolar/TL, Euro/TL, gram altın ve gram gümüşte makas aralıkları açıldı ve açılmaya devam edebilir. Ons altındaki sert düşüşlere rağmen gram altına yansımasını fazla görmüyoruz. Resmi kur ile serbest piyasa kuru arasındaki farkı dikkate almak gerekiyor.
ONS ALTIN
Ons altın şu anda 2.660 dolar seviyesinde bulunuyor. Sert bir düşüş sonrası hızlı bir toparlanma gösterdi. 2.600 dolar seviyesinin altına inmeden 2.623 dolar seviyesine kadar gerilemişti ve buradan bir tepki alımı geldi. 2.630 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi ve bu seviyenin altına kalıcı olarak inmek istemiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın ve ons altın konusunda beklemeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda gram altın 3.065-3.080 lira aralığında işlem görüyor. Şu an bu seviyelerden alım yapmıyoruz.
Ons altın 2.580 dolar seviyesine inerse, gram altının 3.000 liranın altına düşmesini bekleyeceğiz. Ons altını takip ettiğimizden dolayı gram altın tarafında şu an beklemedeyiz. Peki, gram altında hangi aralıkları izliyoruz? Aşağıda 2.980 lira seviyesi, yukarıda ise 3.080 lira seviyesi bulunuyor.
GÜMÜŞ
Bu hafta 30,32 dolar seviyesini takip edeceğimi belirtmiştim. Gümüşün gram fiyatı ise 35,30 lira seviyesinde ve 35,36 lira direncini takip edeceğiz. Aşağıda ise 33,50 lira destek seviyesi bulunuyor. 33,50-36,50 lira aralığı kısa vadede geçerliliğini koruyor, ancak beklediğimiz düşüşler gerçekleştiğinde, hem ons hem gram bazında, altın ve gümüşte uygun seviyeler oluştuğunda size bildireceğim.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
📉 ALTIN (TL/GR)
Alış: 2.912,53 TL
Satış: 2.913,00 TL
📉 22 Ayar Bilezik
Alış: 2.774,44 TL
Satış: 2.791,24 TL
📉 Altın (ONS)
Alış: 2.641,26 TL
Satış: 2.641,70 TL
📉 Altın ($/kg)
Alış: 84.587,00 TL
Satış: 84.598,00 TL
📉 Altın (Euro/kg)
Alış: 92.942,00 TL
Satış: 92.954,00 TL
📉 Cumhuriyet Altını
Alış: 19.778,00 TL
Satış: 19.925,00 TL
📉 Yarım Altın
Alış: 9.889,00 TL
Satış: 9.998,00 TL
📉 Çeyrek Altın
Alış: 4.958,00 TL
Satış: 5.000,00 TL
📉 Reşat Altını
Alış: 19.810,47 TL
Satış: 19.957,95 TL
📉 22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.766,93 TL
Satış: 2.918,40 TL
📉 18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.126,15 TL
Satış: 2.126,49 TL
📉 14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.643,96 TL
Satış: 2.486,54 TL
📉 Gremse Altın
Alış: 48.725,55 TL
Satış: 49.848,65 TL
📉 Ata Altın
Alış: 20.099,29 TL
Satış: 20.610,21 TL
📉 Tam Altın
Alış: 19.490,22 TL
Satış: 19.878,48 TL