Altın fiyatları seyir değiştirdi! İslam Memiş açıkladı: Bu seviyelerden alım...

İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları...

Para piyasalarındaki ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftaydı.Bu hafta, borsadaki sert düşüşler, Euro'daki gerilemeler, altın ve kripto paralardaki yatay seyir en çok dikkat çeken gelişmelerdi. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi ise küresel piyasalar için önemliydi. Piyasalarda genel beklenti 150 bin kişiydi, ancak 254 bin olarak açıklandı. Dalgalanma olsa da piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde yükselmesi nedeniyle dolar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında haftanın en güçlü varlığı olarak değer kazandı.



Dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi ise Euro oldu. Euro/dolar paritesi, 1.1050 destek seviyesini kırarak 1.10 seviyesini de geçti ve 1.0950 seviyesine yöneldi, şu anda ise 1.0970 seviyesinde. Bu hafta, euronun değerinin düşük olduğunu ve elimde TL olsa euro almayı tercih edeceğimi belirtmek isterim. Bu haftanın alınabilecek en güçlü varlığı euro olarak görüyorum. Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine çıkmasıyla dolar/TL kuru da yeniden 34 lira seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL kurundaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını, yıl sonuna kadar 40 lira seviyesinin üzerine çıkacağına dair öngörümde bir değişiklik yapmadığımı hatırlatmak isterim.