Enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38’e geriledi

Enflasyonda düşüş devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül'de aylık bazda yüzde 2.97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49.38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33.09'a geriledi. TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE Temmuz 2023'te yüzde 47.83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31.2 olarak hesaplanmıştı.

OKUL AÇILIŞLARININ ETKİSİ

Ana harcama grupları itibarıyla Eylül'de bir önceki aya göre tek azalan ana grup yüzde 0.88 ile haberleşme oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14.21 ile eğitim olarak hesaplandı. Tüketici fiyatları bazında aylık en fazla fiyat artışı yüzde 50.4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görüldü.

HEDEF TEK HANE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2.6 puan düşüşle yüzde 49.4'e gerilediğini belirterek, "Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" diye konuştu. Haziran'da başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Şimşek, "Bu dönemi, önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız 'istikrar dönemi' takip edecek" dedi.

KİRA ARTIŞI % 63.4

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla konutlarda ve iş yerlerinde kira artış oranı üst sınırı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 63.47 olarak gerçekleşti. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, en çok yüzde 63.47 artışı yansıtarak kira ödemesini gerçekleştirecek.