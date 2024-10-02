Bakan Şimşek: Yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret açığının 79 milyar dolara gerilediğini bildirerek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, Dış Ticaret Verilerini paylaştı (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Eylül ayında yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolara gerilediğine işaret eden Bakan Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CARİ AÇIĞIN AZALMASI KALICI FİYAT İSTİKRARINI ARTIRDI

Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacını düşürdüğünü, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını ifade etti.