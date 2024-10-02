Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat! "Hedefimizin gerisindeyiz"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci , yazılı açıklamasında, bölge ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 999 milyon 833 bin dolar olarak gerçekleştiğini, ihracatta tam olarak toparlanmanın henüz sağlanmadığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci (İHA)



"Arzu ettiğimiz hedeflerin gerisindeyiz. Bizim asıl hedefimiz önce 2022 seviyesine ulaşmak sonrasında da rakamlarımızı daha ileriye taşımak. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımız az da olsa üst üste 4. ayda da geriledi. Mevcut ekonomik koşullar altında zorlandığımız süreçler oluyor. Bu zorlukları aşmak için kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör hep birden yoğun gayret sarf ediyoruz."

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Bölgeden en fazla ihracatın Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti'ye yapıldığını ifade eden Kileci, en fazla ihraç edilen ürünlerin ise makina halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri olduğunu belirtti.