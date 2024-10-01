Yarın Okullar Tatil Mi Zonguldak, Bartın, Kastamonu 2 Ekim 2024 Çarşamba MEB tatil duyuruları...

🌦️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Uyarı! ⚠️
Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli sağanak yağışların devam edeceğini duyurdu. 🌧️ Özellikle kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları ve ani su baskınlarına karşı hazırlıklı bulunmaları istendi.
💧 Uyarı yapılan iller arasında Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli de yer alıyor.
Meteoroloji uzmanları, "Yağışların ani ve şiddetli bir şekilde gelişmesi bekleniyor, bu nedenle dere yataklarından uzak durulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
🌊 Şiddetli yağışın yarattığı riskler nedeniyle, okullarda olası bir tatil kararı verilirse haberimizde yer alacak.
👨👩👧👦 Veliler ve Öğrenciler Ne Yapmalı?
2 Ekim Çarşamba günü Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinde okulların tatil edilmemesi durumunda, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde dikkatli olmaları ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.
🌂 Okul yönetimlerinin de öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alması bekleniyor.
🏫 Veliler, valilikler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları takip ederek hareket etmeli. Eğer hava koşulları daha da kötüleşirse ve yeni bir tatil kararı alınırsa, bu haber üzerinden anlık olarak güncellemeler yapacağız.