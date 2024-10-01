Yarın Okullar Tatil Mi Zonguldak, Bartın, Kastamonu 2 Ekim 2024 Çarşamba MEB tatil duyuruları...

Ekim ayına hızlı bir giriş yapan yağışlı hava dalgası, ülke genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki kıyı illerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, eğitim öğretime de ara verilmesine neden oldu. Peki, yarın okullar tatil mi ? İşte detaylar...

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinde 1 Ekim Salı günü, olumsuz hava koşulları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda eğitime bir gün süreyle ara verilmişti. ☔ Valiliklerden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulanmış ve öğrencilerin güvenliği öncelikli tutulmuştu. 🚸 Bu durumun ardından öğrenciler ve veliler 2 Ekim Çarşamba günü için de aynı kararın alınıp alınmadığını merak etmeye başladı.

📅 2 Ekim Çarşamba Okullar Tatil Mi? 🌈

Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre, 1 Ekim Salı günü tatil edilen Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinde 2 Ekim Çarşamba günü okullar normal eğitim düzeninde devam edecek.

✅ Şu an için bu illerde yeni bir tatil kararı bulunmuyor ve eğitimin planlandığı gibi sürdürüleceği bildirildi.

📚 Ancak olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var.