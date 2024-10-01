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Altın güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? İşte 1 Ekim Altın fiyatları...

Son dönemlerde yükselişini sürdüren altın yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki yeni ayın ilk gününde altın güne nasıl başladı. Altın fiyatları ne kadar? İşte altın kurundaki son durum...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:13
Altın güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? İşte 1 Ekim Altın fiyatları...

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 907 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 2 bin 896 liradan tamamladı.

Altın güne nasıl başladı? (AA)Altın güne nasıl başladı? (AA)

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 880 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Altın güne nasıl başladı? (AA)Altın güne nasıl başladı? (AA)

İKİ FAİZ İNDİRİMİ DAHA YOLDA

Öte yandan, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını vurgulayarak, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

Altın güne nasıl başladı? (AA)Altın güne nasıl başladı? (AA)

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor, kasımda da yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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