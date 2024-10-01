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İlk ara tatil hangi gün? 2024-2025 ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ve Nisan ara tatili tarihleri

Okullarda bu yıl birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin devam etmesinin ardından ilk dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Herkesin merak ettiği soru ise "bu yılın ilk ara tatili ne zaman?"...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:46 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:46
İlk ara tatil hangi gün? 2024-2025 ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ve Nisan ara tatili tarihleri

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Ara tatil tarihleri belirlendi ve MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim takvimi içerisinde yerini aldı. Takvime göre ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleştirilecek ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacaklar. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? MEB ilk ara tatil tarihi hangi güne denk geliyor? İşte MEB'in 2024-2025 yılı ara tatil tarihleri ve habere dair tüm detaylar...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Kasım ara tatili ne zaman?

Merakla beklenen ara tatil tarihleri netleşti. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

2025 Okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 Eğitim yılının yaz tatili 20 Haziran 2025 günü okulların kapanmasıyla birlikte başlamış olacak.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

MEB açıkladı!

Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi için MEB resmi sitede yayınlanan açıklama ise şöyle:

﻿Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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