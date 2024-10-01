Ucuza zeytinyağı almanın tam vakti: Fiyatlar en dipte! Bim, A101, Migros

Uygun fiyata zeytinyağı stoklarını yenilemek isteyenler elini çabuk tutsun! BİM, A101 ve Migros'ta zeytinyağı fiyatlarının ciddi oranda düşmesiyle birlikte vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Peki marketlerde fiyatlar nasıl? Detaylara birlikte bakalım.
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Migros zeytinyağı fiyatları
Migros'ta zeytinyağı fiyatları düştü. Tüketiciler bu indirimli fiyatlarla stoklarını yenilemek için marketlere akın ettiler. Öte yandan belirlenen güncel fiyatlar zeytinyağı almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Migros'ta kampanya kapsamında fiyatlar şöyle:
Komili Riviera zeytinyağı 2 L: 484,95 TL
Komili Naturel zeytinyağı 2 L: 559,95 TL
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A101 zeytinyağı fiyatları
Yudum zeytinyağı 1 L: 399 TL
Zeo zeytinyağı 2 L: 445 TL
Yudum Riviera zeytinyağı 1 L: 329 TL