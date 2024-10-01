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Ucuza zeytinyağı almanın tam vakti: Fiyatlar en dipte! Bim, A101, Migros

Uygun fiyata zeytinyağı stoklarını yenilemek isteyenler elini çabuk tutuyor. Bim, A101 ve Migros'ta zeytinyağı fiyatlarının dibe çekilmesiyle beraber vatandaşlar marketlere akın etti. İşte indirimli güncel zeytinyağı fiyatları...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:46
Ucuza zeytinyağı almanın tam vakti: Fiyatlar en dipte! Bim, A101, Migros

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Uygun fiyata zeytinyağı stoklarını yenilemek isteyenler elini çabuk tutsun! BİM, A101 ve Migros'ta zeytinyağı fiyatlarının ciddi oranda düşmesiyle birlikte vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Peki marketlerde fiyatlar nasıl? Detaylara birlikte bakalım.

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Migros zeytinyağı fiyatları

Migros'ta zeytinyağı fiyatları düştü. Tüketiciler bu indirimli fiyatlarla stoklarını yenilemek için marketlere akın ettiler. Öte yandan belirlenen güncel fiyatlar zeytinyağı almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Migros'ta kampanya kapsamında fiyatlar şöyle:

Komili Riviera zeytinyağı 2 L: 484,95 TL

Komili Naturel zeytinyağı 2 L: 559,95 TL

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A101 zeytinyağı fiyatları

Yudum zeytinyağı 1 L: 399 TL

Zeo zeytinyağı 2 L: 445 TL

Yudum Riviera zeytinyağı 1 L: 329 TL

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Bim güncel zeytinyağı fiyatı

Riviera zeytinyağı 2 L: 415 TL

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