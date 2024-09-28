Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

SPK'nın yayımladığı haftalık bültende, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin 100 milyon TL olan sermayesini 12 milyon TL artırarak 112 milyon TL'ye çıkaracağı belirtildi. Bu artışın ardından şirket, Borsa İstanbul'da halka arz edilecek. Ancak, şirketin halka arz tarihi şu an için açıklanmadı. Yatırımcılar, bu sürecin ne zaman başlayacağı konusunda detayları bekliyor.
HALKA ARZDA KAÇ LOT SATILACAK?
Halka arz kapsamında, 17 milyon TL nominal değerli payların satışa sunulacağı açıklandı. Bu payların 12 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla, geri kalan kısmı ise şirketin mevcut ortakları tarafından halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halka arz edilecek paylar, 1000 Yatırımlar Holding AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sahip olunan toplam 5 milyon TL nominal değerli B grubu payları kapsıyor.
Bin Ulaşım hisselerinin halka arz fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar tarafından merakla karşılanırken, şirketin gelecekteki performansı ve piyasa değeriyle ilgili beklentiler dikkat çekiyor.