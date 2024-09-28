SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu. Halka arz süreci, borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilirken, şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Peki, Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte haberin detayı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 15:25
Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SPK'nın yayımladığı haftalık bültende, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin 100 milyon TL olan sermayesini 12 milyon TL artırarak 112 milyon TL'ye çıkaracağı belirtildi. Bu artışın ardından şirket, Borsa İstanbul'da halka arz edilecek. Ancak, şirketin halka arz tarihi şu an için açıklanmadı. Yatırımcılar, bu sürecin ne zaman başlayacağı konusunda detayları bekliyor.

HALKA ARZDA KAÇ LOT SATILACAK?

Halka arz kapsamında, 17 milyon TL nominal değerli payların satışa sunulacağı açıklandı. Bu payların 12 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla, geri kalan kısmı ise şirketin mevcut ortakları tarafından halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz edilecek paylar, 1000 Yatırımlar Holding AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sahip olunan toplam 5 milyon TL nominal değerli B grubu payları kapsıyor.

Bin Ulaşım hisselerinin halka arz fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar tarafından merakla karşılanırken, şirketin gelecekteki performansı ve piyasa değeriyle ilgili beklentiler dikkat çekiyor.

BİN ULAŞIM HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bin Ulaşım halka arz tarihi belli olmadı. Halka arzın kesin tarihi ve diğer detaylar açıklandıkça, yatırımcılar süreci daha yakından takip edebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Serhat Akın olayında flaş gelişme! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 4 saldırgandan 2’si yakalandı
Dolmabahçe’de yatırım zirvesi! Başkan Erdoğan’dan yatırımcıya güven muhalefete ayar: Erken seçim yok | Enflasyon kontrol altında
Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu? Önce iptal ettiler sonra yükselttiler
32 yıldır Hizbullah’ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? Ölümü sonrası ne olur? Yerine kim gelecek? | Vurulan binayı A Haber görüntüledi
Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu: Bunlar ’Escobar’ tekniği
Emekli zammı için yeni ipucu! Anket sonuçları çıktı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? | İşte yeni tuturlar...
Memura çift haneli zam! En az 43.988 TL! Ne kadar artış olacak? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak?
CANLI | Nasrallah’tan sonra Hamaney paniği! İran’dan intikam yemini
Donald Trump’tan Google Kamala Harris tepkisi: Dava açacağım! Takvim o bağışları yazmıştı...
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’ya veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor...
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?
Okan Buruk’un kafasındaki 11! Galatasaray Kasımpaşa ile kaşırşılaşıyor | Icardi oynayacak mı?
Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa’da! İşte sıcak noktadan en özel görüntüler
Altında yükseliş ne kadar sürecek? Borsa döviz ve altın piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş’ten çarpıcı açıklama
SON DAKİKA