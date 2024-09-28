Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

SPK'nın yayımladığı haftalık bültende, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin 100 milyon TL olan sermayesini 12 milyon TL artırarak 112 milyon TL'ye çıkaracağı belirtildi. Bu artışın ardından şirket, Borsa İstanbul'da halka arz edilecek. Ancak, şirketin halka arz tarihi şu an için açıklanmadı. Yatırımcılar, bu sürecin ne zaman başlayacağı konusunda detayları bekliyor.

HALKA ARZDA KAÇ LOT SATILACAK? Halka arz kapsamında, 17 milyon TL nominal değerli payların satışa sunulacağı açıklandı. Bu payların 12 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla, geri kalan kısmı ise şirketin mevcut ortakları tarafından halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.