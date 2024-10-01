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Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu

Vatandaşların kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını rahatlatacak yapılandırma süreci, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankaların yaptığı toplantıda ele alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası uygulanacak yöntemler hakkında belirsizlikler giderilmeye çalışılıyor. 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, belirsizliğini koruyor. Öte yandan BDDK'nın sunduğu 60 aya kadar taksit imkânı, borcunu ödeyemeyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Detayların netleşmesiyle birlikte, vatandaşlar bankalara giderek yapılandırma işlemlerini başlatabilecek.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:06
Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu

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Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar dün toplantı yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.

26 EYLÜL'DE VADESİ GELMEYEN TAKSİTLER YAPILANDIRILACAK MI?
Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Önümüzdeki günlerde TBB'nin bu cevaplara göre bankalara bir yazı yazarak süreci başlatması bekleniyor. Daha sonra vatandaşlar borcu olan bankaya giderek borç yapılandırmasını yapabilecek.

60 AYA KADAR TAKSIT
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Kredi kartında asgari borcunu ödeyemeyen, ihtiyaç kredisinde ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan borç yapılandırılabilecek.


BDDK ve Merkez Bankası kararları kapsamında yeniden yapılandırmaya konu takibe düşmüş tüketici borçlarının toplam tutarı 90 milyar liraya yaklaşmış durumda. BDDK verilerine göre, takibe düşmüş ihtiyaç kredisi borç bakiyesi 45 milyar 887 milyon, aynı nitelikteki bireysel kredi kartı borç bakiyesi de 43 milyar 754 milyon lira düzeyinde.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TÜKETİCİLERE NEFES ALDIRACAK
Yeniden yapılandırma kararıyla, takibe düşmüş 90 milyar TL'ye yakın borçta bankalar tüketicilere nefes aldıracak.
Düzenlemeye göre, 50 bin TL borcu olan bir kişi 12 ay vadeye yayıp aylık 5 bin 340 TL taksitle ödeyebilecek. Böylece 50 bin TL'lik borcun toplam geri ödemesi 64 bin 91 TL'ye çıkacak.

Aynı şekilde 100 bin TL borcu olan bir kişi, borcunu 12 ay taksitle ödemek istediğinde aylık 10 bin 681 lira taksit ödeyecek. Böylece 12 ay sonunda 100 bin TL'lik borcun ödemesi 128 bin 181 liraya ulaşacak. 50 bin TL'lik borcunu 60 ayda ödemek isteyenlerin aylık taksidi 2 bin 222 lira olacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bu durumda 60 ay sonunda 50 bin TL'lik borcun ödemesi 133 bin 686 lira olarak gerçekleşecek. 100 bin TL borcu olan kişinin ise aylık taksiti 4 bin 456 lira olacak. Bu durumda 100 bin TL'lik borç 60 ay sonunda 267 bin 374 lira olarak geri ödenecek. Borç yüzde 3.11 faizle yapılandırılacak. TCMB, kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını da kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Banka düşük borcu olana daha az faiz uygulayacak.

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