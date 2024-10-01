Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu

Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar dün toplantı yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.
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Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.
TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.
26 EYLÜL'DE VADESİ GELMEYEN TAKSİTLER YAPILANDIRILACAK MI?
Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu.
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Önümüzdeki günlerde TBB'nin bu cevaplara göre bankalara bir yazı yazarak süreci başlatması bekleniyor. Daha sonra vatandaşlar borcu olan bankaya giderek borç yapılandırmasını yapabilecek.
60 AYA KADAR TAKSIT
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Kredi kartında asgari borcunu ödeyemeyen, ihtiyaç kredisinde ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan borç yapılandırılabilecek.
BDDK ve Merkez Bankası kararları kapsamında yeniden yapılandırmaya konu takibe düşmüş tüketici borçlarının toplam tutarı 90 milyar liraya yaklaşmış durumda. BDDK verilerine göre, takibe düşmüş ihtiyaç kredisi borç bakiyesi 45 milyar 887 milyon, aynı nitelikteki bireysel kredi kartı borç bakiyesi de 43 milyar 754 milyon lira düzeyinde.