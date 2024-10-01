Borsa neden düşüyor? 1 Ekim 2024 BISS 100 neden düştü? Altın, dolar ve piyasalarda son durum...

Borsa neden düşüyor sorusu için araştırmalar hızlandı. Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş, altın ve dolar gibi güvenli liman varlıklarının yükselmesine neden oldu. Dolar/TL kuru 28,00 seviyesine yaklaşırken, gram altın 1.750 TL'yi aştı. İşte piyasaların tedirgin olmasının başlıca nedenleri...
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📊 BIST 100 Endeksi Neden Düşüşte?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 9.351,22 puanla tamamlayarak yüzde 3,25 oranında değer kaybetti. Önceki kapanışına göre 314,56 puan azalan endeks, toplamda 95 milyar liralık işlem hacmi ile yatırımcılara zor bir gün yaşattı.
📉 Sektörlere Göre Değişim:
🔶 Bankacılık endeksi yüzde 4,58,
🔶 Holding endeksi yüzde 3,56,
🔶 Madencilik endeksi ise yüzde 5,77 değer kaybederek günün en çok düşen sektörü oldu.
🔍 Düşüşün Ana Nedenleri
Orta Doğu'daki Jeopolitik Gerilimler
Orta Doğu'da artan siyasi gerilim, piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıları riskten kaçınmaya itti. Bölgedeki gelişmelerin Türkiye piyasalarına da yansıması, endekste sert hareketlerin yaşanmasına yol açtı.
ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa'daki Ekonomik Endişeler
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "yumuşak iniş" açıklamaları küresel risk iştahını bir miktar desteklese de, Avrupa'da resesyon korkularının güçlenmesi piyasaları baskılamaya devam ediyor.
Küresel Enflasyon Endişeleri
Küresel ekonomilerde enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığı düşünülse de, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu yatırımcıların tedirgin olmasına neden oluyor.