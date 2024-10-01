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Borsa neden düşüyor? 1 Ekim 2024 BISS 100 neden düştü? Altın, dolar ve piyasalarda son durum...

1 Ekim 2024 tarihli işlemlerde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi sert bir düşüş yaşadı. Uzmanlar, bu gerilemenin nedenleri arasında küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı beklentilerini gösteriyor. Yurt içinde ise artan enflasyon baskısı ve jeopolitik riskler yatırımcıların güvenini zayıflatıyor. Dolar/TL kuru yükselmeye devam ederken, altın fiyatları da benzer şekilde yukarı yönlü hareket sergiliyor. İşte borsa neden düşüyor sorusunun cevabı...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 19:33 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 19:34
Borsa neden düşüyor? 1 Ekim 2024 BISS 100 neden düştü? Altın, dolar ve piyasalarda son durum...

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Başlıkların Devamı

Borsa neden düşüyor sorusu için araştırmalar hızlandı. Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş, altın ve dolar gibi güvenli liman varlıklarının yükselmesine neden oldu. Dolar/TL kuru 28,00 seviyesine yaklaşırken, gram altın 1.750 TL'yi aştı. İşte piyasaların tedirgin olmasının başlıca nedenleri...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📊 BIST 100 Endeksi Neden Düşüşte?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 9.351,22 puanla tamamlayarak yüzde 3,25 oranında değer kaybetti. Önceki kapanışına göre 314,56 puan azalan endeks, toplamda 95 milyar liralık işlem hacmi ile yatırımcılara zor bir gün yaşattı.

📉 Sektörlere Göre Değişim:

🔶 Bankacılık endeksi yüzde 4,58,

🔶 Holding endeksi yüzde 3,56,

🔶 Madencilik endeksi ise yüzde 5,77 değer kaybederek günün en çok düşen sektörü oldu.

🔍 Düşüşün Ana Nedenleri

Orta Doğu'daki Jeopolitik Gerilimler
Orta Doğu'da artan siyasi gerilim, piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıları riskten kaçınmaya itti. Bölgedeki gelişmelerin Türkiye piyasalarına da yansıması, endekste sert hareketlerin yaşanmasına yol açtı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa'daki Ekonomik Endişeler
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "yumuşak iniş" açıklamaları küresel risk iştahını bir miktar desteklese de, Avrupa'da resesyon korkularının güçlenmesi piyasaları baskılamaya devam ediyor.

Küresel Enflasyon Endişeleri
Küresel ekonomilerde enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığı düşünülse de, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu yatırımcıların tedirgin olmasına neden oluyor.

📅 Yarın İçin Beklentiler

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamlarının, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puan seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

🌍 Küresel Piyasalarda Durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrasında "yumuşak iniş" beklentileri öne çıksa da, Avrupa'daki resesyon endişeleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Dünya genelinde yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli limanlara yönelme eğilimindeler.

🔔 Sonuç: Güvenli Liman Arayışı Devam Ediyor

Borsa İstanbul'daki düşüşte, hem iç piyasa dinamikleri hem de küresel risklerin etkisi hissediliyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomilerde resesyon korkusu, yatırımcıların borsadan çıkmasına ve güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yeni haftada piyasaların yön bulabilmesi için belirsizliklerin azalması ve küresel risk iştahının toparlanması önem taşıyor.

📉 BORSA, DÖVİZ, ALTIN VE KRİPTO PİYASALARINDAKİ SON DURUM

Borsa İstanbul, 1 Ekim 2024 Salı günü işlemlerini düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde -3.25 değer kaybederek 9.351,22 puan seviyesinden günü kapattı. Gün içerisinde en yüksek 9.680,84 puanı gören endeks, en düşük 9.238,71 seviyesine kadar geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Bugün Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine sahip hisseler:

THYAO: 9.764.251.444 TL hacim ile yüzde -2.54 düşüş yaşadı ve 277,75 TL'den işlem gördü.

ISCTR: 6.805.164.145 TL hacim ile yüzde -4.2 düşerek 13,47 TL seviyesinden kapanış yaptı.

YKBNK: 6.457.659.801 TL hacim ile yüzde -5.76 gerileyerek 29,14 TL oldu.

BORSA'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN VE KAYBEDEN HİSSELER

Günün en çok değer kazanan hisseleri

🔴 MARKA: Yüzde 9.97 artışla 50,3 TL'den işlem gördü.

🔴 KRSTL: Yüzde 9.97 yükselerek 6,51 TL'ye çıktı.

🔴 KRTEK: Yüzde 9.96 artışla 28,04 TL'den kapandı.

Günün en çok değer kaybeden hisseleri

🔴 FLAP: Yüzde -10 kayıpla 11,97 TL seviyesinden işlem gördü.

🔴 TUREX: Yüzde -10 düşüşle 92,7 TL'ye geriledi.

🔴 KSTUR: Yüzde -9.99 azalarak 2.702,5 TL'den kapandı.

Sektörel Performans

Sektörel bazda: Spor ve İnşaat sektörleri yükselirken, Madencilik, Sigorta ve Bilişim sektörleri günün en çok düşüş yaşayan sektörleri oldu.
Özellikle, Madencilik endeksi yüzde -5.77 düşüşle 6.360,81 puan seviyesine geriledi.

📊 Döviz Kurları (1 Ekim 2024 Salı)

Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle 34,21 TL seviyesinde hafif bir artış gösterdi. Euro/TL ise yüzde -0.51 düşüşle 37,91 TL seviyesinden işlem gördü.

🔴 Dolar Alış/Satış: 34,2057 TL / 34,2130 TL (%0.05 artış)

🔴 Euro Alış/Satış: 37,9172 TL / 37,9456 TL (%-0.51 düşüş)

💰 Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2.665 dolardan işlem görürken, Kapalı Çarşı'da gram altın %1.06 artışla 2.926,72 TL oldu. Çeyrek altın ise alış fiyatı 4.682,09 TL, satış fiyatı 4.785,18 TL seviyesinde bulunuyor.

🔴 Cumhuriyet Altını: 19.082,18 TL

🔴 Çeyrek Altın: 4.785,18 TL

🔥 Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto piyasasında lider kripto para birimi Bitcoin, $62.220 seviyesinde işlem görürken, Ethereum ise $2.515,04 seviyesindeydi.

🛢️ Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibariyle 74.66 dolardan işlem gördü.

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