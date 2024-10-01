Borsa neden düşüyor? 1 Ekim 2024 BISS 100 neden düştü? Altın, dolar ve piyasalarda son durum...

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamlarının, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puan seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

🔔 Sonuç: Güvenli Liman Arayışı Devam Ediyor

Borsa İstanbul'daki düşüşte, hem iç piyasa dinamikleri hem de küresel risklerin etkisi hissediliyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomilerde resesyon korkusu, yatırımcıların borsadan çıkmasına ve güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yeni haftada piyasaların yön bulabilmesi için belirsizliklerin azalması ve küresel risk iştahının toparlanması önem taşıyor.

📉 BORSA, DÖVİZ, ALTIN VE KRİPTO PİYASALARINDAKİ SON DURUM

Borsa İstanbul, 1 Ekim 2024 Salı günü işlemlerini düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde -3.25 değer kaybederek 9.351,22 puan seviyesinden günü kapattı. Gün içerisinde en yüksek 9.680,84 puanı gören endeks, en düşük 9.238,71 seviyesine kadar geriledi.