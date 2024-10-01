Borsa İstanbul Ekim ayına sert düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 314,56 puan azaldı, toplam işlem hacmi 95 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.