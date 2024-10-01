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Borsa İstanbul Ekim ayına sert düşüşle başladı!

Borsa İstanbul, Ekim ayının ilk gününde sert bir düşüş ile günü kapattı. BIST 100 endeksi gün sonu kapanışında yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı. Sektör endekslerinde gerileme yaşanırken, en çok değer kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik sektörü oldu.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 19:22 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 19:22
Borsa İstanbul Ekim ayına sert düşüşle başladı!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 314,56 puan azaldı, toplam işlem hacmi 95 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

ENFLASYON İLE MÜCADELEDE SONA GELİNDİ

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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