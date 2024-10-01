Bağ-Kur 7200 prim düzenlemesi son durum! SSK Bağ-Kur primleri düşecek mi? 5 yıl erken emeklilik...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 2. torba yasa görüşmeleri başladı. Bu torba yasa, ekonomik düzenlemeleri içeren önemli maddeleri barındırıyor. İçerisinde 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı gibi konuların yer aldığı bu yasa tasarısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'ın açıklamalarıyla yakından takip edildiği belirtiliyor.

(Takvim Foto Haber)

SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitleme

Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için önemli adımlar atılacağına değinen Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısının 7200 güne düşürülmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. "Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz" diyen Işıkhan, bütçe disiplini çerçevesinde bu adımları atacaklarını vurguladı.