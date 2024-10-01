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Bağ-Kur 7200 prim düzenlemesi son durum! SSK Bağ-Kur primleri düşecek mi? 5 yıl erken emeklilik...

Bağ-Kur emeklileri için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi yönünde yapılan çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamalar vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Bağ-Kur’lular bu düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:19
Bağ-Kur 7200 prim düzenlemesi son durum! SSK Bağ-Kur primleri düşecek mi? 5 yıl erken emeklilik...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 2. torba yasa görüşmeleri başladı. Bu torba yasa, ekonomik düzenlemeleri içeren önemli maddeleri barındırıyor. İçerisinde 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı gibi konuların yer aldığı bu yasa tasarısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla yakından takip edildiği belirtiliyor.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitleme

Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için önemli adımlar atılacağına değinen Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısının 7200 güne düşürülmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. "Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz" diyen Işıkhan, bütçe disiplini çerçevesinde bu adımları atacaklarını vurguladı.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

3600 Ek Gösterge Torba Yasada Var Mı?

Bakan Vedat Işıkhan, devlet memurlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, 3600 ek gösterge konusunun 86 maddelik torba yasada yer alacağı yönünde beklentiler arttı.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

Torba Yasada Neler Var?

Torba yasada yalnızca 3600 ek gösterge değil, aynı zamanda ev hanımlarına emeklilik fırsatı gibi önemli düzenlemeler de gündemde. Bakan Işıkhan, ev hanımlarına yönelik isteğe bağlı sigorta sistemi kurulacağını ve bu kapsamda 3'te 1 prim desteği sağlanacağını belirtti. Işıkhan, "Ev kadınlarımızla birlikte bu toplumsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Bu düzenlemeyi kesinlikle hayata geçireceğiz" dedi.

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