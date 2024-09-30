2-4 Eylül bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK marketlerinin merakla beklenen 2 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu nihayet yayımlandı! Haftalık indirim kampanyalarıyla dikkat çeken ŞOK, bu hafta ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine, teknolojiden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İndirimler, 2 Ekim Çarşamba günü başlayıp 8 Ekim'e kadar devam edecek. Özellikle uygun fiyatlı elektronik ürünler ve mutfak araç gereçleri bu hafta öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. Tüm detaylar ve indirimli ürünlerin listesi haberimizde!