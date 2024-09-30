2-4 Eylül bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK marketlerinin merakla beklenen 2 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu nihayet yayımlandı! Haftalık indirim kampanyalarıyla dikkat çeken ŞOK, bu hafta ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine, teknolojiden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İndirimler, 2 Ekim Çarşamba günü başlayıp 8 Ekim'e kadar devam edecek. Özellikle uygun fiyatlı elektronik ürünler ve mutfak araç gereçleri bu hafta öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. Tüm detaylar ve indirimli ürünlerin listesi haberimizde!
1 EKİM KLATALOĞU
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
📌 Şok Market - 25 Eylül - 1 Ekim İndirimleri
🧀 Peynir Çeşitleri: Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 269₺, Mis Dil/Çeçil Peyniri 61₺ (%15 indirim)
🥚 Uno Anadolu Tandır Lavaş: 44₺ (%12 indirim)
🥩 Aytaç Kangal Sucuk: 64₺ (%12 indirim)
🍫 Ülker Çikolatalı Gofret: 59₺ (%20 indirim)
🍞 Balparmak Süzme Çiçek Balı: 119₺ (%20 indirim)
🥒 Vatan Lahana ve Salatalık Turşuları: 59₺, 79₺ (%20 indirim)
🥤 Sprite Pet Şişe: 24₺ (%31 indirim)
📌 Şok Market - Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
🛁 Derby Tek Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 79₺ (%20 indirim)
🧼 Beyaz Güvenilir Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 79₺ (%25 indirim)
🧴 Sensodyne Diş Macunu: 69₺ (%30 indirim)
🧽 Finish Bulaşık Makinesi Tuzu: 63₺ (%10 indirim)
🧼 Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı: 250₺ (%30 indirim)