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1-4 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı: A101 mutfak & ev gereçleri indirimi!

Haftanın her gününe özel olarak hazırlanan indirim kampanyalarıyla A101, hijyenik pedlerden ağız bakım ürünlerine, çaylardan meyve sularına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için cazip seçenekler barındıran bu kampanya dönemi, özellikle mutfak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fırsatlarla dolu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:07
1-4 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı: A101 mutfak & ev gereçleri indirimi!

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A101 1- 4 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğuyla, mutfaktan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Özellikle günlük tüketim ürünlerinde dikkat çeken %30'a varan indirimler, alıcıların ilgisini çekiyor. Bu hafta, Nescafe kahve çeşitleri ve Nestle kahvaltılık gevrekler gibi markalı ürünler indirimde. Ayrıca, ev ihtiyaçlarına yönelik LAV Buket Çay Seti, 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli fiyatıyla raflarda yer alıyor. Gıda ürünlerinde ise Beşler Dana Izgara Köfte ve Poşetli Bütün Piliç gibi seçenekler avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

3 EKİM3 EKİM

📺 Elektronik ve Ev Ürünleri (3 Ekim Kataloğu)

  1. 📺 Philips 55'' 4K UHD Smart TV - ₺22,999
  2. 📺 Philips 50'' 4K UHD Smart TV - ₺18,999
  3. 📺 Toshiba 65'' 4K Ultra HD Smart TV - ₺20,999
  4. 📺 Onvo 32'' HD LED TV - ₺4,399
  5. 📱 Vestel Tab Z14 Tablet - ₺2,999
  6. 📱 Wiko T60 Cep Telefonu (8 GB RAM, 256 GB) - ₺5,999
  7. 🔊 Lenovo K3 Pro Bluetooth Hoparlör - ₺399
  8. 🎧 Lenovo X88 TWS Bluetooth Kulaklık - ₺599
  9. 🧳 Juno ABS Valiz Seti:
    • Küçük Boy: ₺549
    • Orta Boy: ₺649
    • Büyük Boy: ₺749
  10. 🛋 Moda Üçlü Koltuk - ₺7,499

26 EYLÜL26 EYLÜL

🍳 Mutfak & Ev Gereçleri (3 Ekim Kataloğu)

  1. 🍳 Nero CEM Tava (26 cm) - ₺219
  2. 🍲 Nero CEM Karnıyarık Tencere (26 cm) - ₺399
  3. 🍲 Nero CEM Derin Tencere (24 cm) - ₺349
  4. 🥘 Nero CEM Tava & Sahan Seti - ₺499
  5. 🔪 Bambu Kesme Tahtası - ₺189
  6. 🍶 Porselen Yağlık ve Sirkelik Seti - ₺95
  7. 🫙 Cam Saklama Kapları - ₺29–35
  8. 🍱 Kilitli Beslenme Kutuları - ₺35–59
  9. 🥗 Salata Kurutucu (5L) - ₺109
  10. 🌶 Sinbo Otomatik Baharat Öğütücü - ₺219

🍼 Bebek Ürünleri (3 Ekim Kataloğu)

  1. 🌬 Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici - ₺699
  2. 📹 Kiwi Bebek Kamerası - ₺799
  3. 🥛 Kiwi Bebek Yoğurt Makinesi - ₺699
  4. 🛏 Bebek Yorgan & Nevresim Seti - ₺179
  5. 👶 SILK & BLUE Bebek Battaniyeleri - ₺149–179
  6. 🛌 Bebek Uyku Tulumu ve Kundak Seti - ₺59–89
  7. 🎒 Pierre Cardin Bebek Bakım Çantası - ₺299–549

26 eylül26 eylül

🚿 Büyük Ev Aletleri (26 Eylül Kataloğu)

  1. 🧊 SEG 242L Buzdolabı - ₺8,299
  2. 🧼 SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi - ₺8,999
  3. 🧺 SEG 7kg Çamaşır Makinesi - ₺8,999
  4. 🔥 Goodwest Cam Seramik Ocak - ₺6,499

3 EKİM3 EKİM

🍗 Gıda ve İçecekler (26 Eylül Kataloğu)

  1. 🥓 Lezita Piliç Salam (1 kg) - ₺59
  2. 🥩 Namet Dana Sucuk (500 g) - ₺199
  3. 🍟 Dondurulmuş Churros Patates (1 kg) - ₺125
  4. 🥛 Altınkılıç Kefir (1L) - ₺49
  5. 🧀 Kuzucu Lor Peyniri (1 kg) - ₺49
  6. 🧀 Tarabya Aged Peyniri (250 g) - ₺37
  7. 🍯 Sivas Balı (1.5 kg) - ₺149

26 EYLÜL26 EYLÜL

👟 Ayakkabı & Moda Ürünleri (26 Eylül Kataloğu)

  1. 👟 Calvin Klein Erkek Spor Ayakkabı - ₺2,149
  2. 👟 New Balance Erkek Spor Ayakkabı - ₺3,399
  3. 👟 Skechers Erkek Spor Ayakkabı - ₺2,199
  4. 👟 Nike Kadın Spor Ayakkabı - ₺2,699
  5. 👞 Tommy Hilfiger Erkek Spor Ayakkabı - ₺1,799
  6. 👡 Crocs Unisex Terlik - ₺1,299

3 EKİM3 EKİM

🍽 Mutfak & Küçük Ev Aletleri (26 Eylül Kataloğu)

🤖 Korkmaz Mutfak Robotu - ₺3,399

☕ Korkmaz Filtre Kahve Makinesi - ₺1,599

🫖 Korkmaz Çaydanlık Takımı - ₺2,399

🧵 Brother Dikiş Makinesi - ₺6,599

İNDİRİM KAMPANYALARIİNDİRİM KAMPANYALARI

💇 Awox Saç Kurutma Makinesi - ₺449

💇 Fakir Saç Şekillendirici Tarak - ₺349

🧹 Philips Torbasız Süpürge - ₺8,399

26 EYLÜL26 EYLÜL

BİM 1-4 Ekim 2024 İndirim Kataloğu: Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?BİM 1-4 Ekim 2024 İndirim Kataloğu: Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?
BİM 1-4 Ekim 2024 İndirim Kataloğu: Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?

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