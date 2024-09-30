1-4 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı: A101 mutfak & ev gereçleri indirimi!

A101 1- 4 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğuyla, mutfaktan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Özellikle günlük tüketim ürünlerinde dikkat çeken %30'a varan indirimler, alıcıların ilgisini çekiyor. Bu hafta, Nescafe kahve çeşitleri ve Nestle kahvaltılık gevrekler gibi markalı ürünler indirimde. Ayrıca, ev ihtiyaçlarına yönelik LAV Buket Çay Seti, 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli fiyatıyla raflarda yer alıyor. Gıda ürünlerinde ise Beşler Dana Izgara Köfte ve Poşetli Bütün Piliç gibi seçenekler avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.