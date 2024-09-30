Bim 1-4 Ekim 2024 indirim kataloğu: Android TV, çaydanlık, tencere fiyatları dip yaptı

BİM marketlerinin 4 Ekim 2024 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirim kataloğu yayımlandı! Bu hafta mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma, teknolojik ürünlerden ev tekstiline kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öne çıkan indirimler arasında uygun fiyatlı elektrikli mutfak aletleri, şık dekoratif ürünler ve bebek bakım malzemeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...