Bim 1-4 Ekim 2024 indirim kataloğu: Android TV, çaydanlık, tencere fiyatları dip yaptı

BİM marketlerinin 4 Ekim 2024 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirim kataloğu yayımlandı! Bu hafta mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma, teknolojik ürünlerden ev tekstiline kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öne çıkan indirimler arasında uygun fiyatlı elektrikli mutfak aletleri, şık dekoratif ürünler ve bebek bakım malzemeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...
4 Ekim
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🖥️ Dijitsu 32' HD Android TV: 4.590 TL
✨ Petek Önü Dresuar / Seperatör: 899 TL
🐾 Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa: 699 TL
🚗 Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası: 999 TL
İndirimli ürünler kataloğu
📱 Bardaklık Telefon Tutacağı: 199 TL
🎵 Araç İçi FM Transmitter: 159 TL
💡 Hareket Sensörlü Bagaj Lambası: 149 TL
📦 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu: 149 TL
📲 Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu: 115 TL