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Bim 1-4 Ekim 2024 indirim kataloğu: Android TV, çaydanlık, tencere fiyatları dip yaptı

BİM 4 Ekim 2024 indirim kataloğunda cazip fırsatlar sunuyor! Mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik ürünlerden, kışa hazırlık yapabileceğiniz giyim ürünlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Özellikle elektrikli süpürge, blender seti ve uygun fiyatlı çelik tencere seti gibi ürünler ön plana çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:09
Bim 1-4 Ekim 2024 indirim kataloğu: Android TV, çaydanlık, tencere fiyatları dip yaptı

İÇİNDEKİLER

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BİM marketlerinin 4 Ekim 2024 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirim kataloğu yayımlandı! Bu hafta mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma, teknolojik ürünlerden ev tekstiline kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öne çıkan indirimler arasında uygun fiyatlı elektrikli mutfak aletleri, şık dekoratif ürünler ve bebek bakım malzemeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

4 Ekim4 Ekim

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

🖥️ Dijitsu 32' HD Android TV: 4.590 TL
Petek Önü Dresuar / Seperatör: 899 TL
🐾 Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa: 699 TL
🚗 Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası: 999 TL

İndirimli ürünler kataloğuİndirimli ürünler kataloğu

📱 Bardaklık Telefon Tutacağı: 199 TL
🎵 Araç İçi FM Transmitter: 159 TL
💡 Hareket Sensörlü Bagaj Lambası: 149 TL
📦 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu: 149 TL
📲 Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu: 115 TL

4 Ekim 4 Ekim

🍴 Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı: 1.690 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça: 499 TL
Naturalove Gold Dekoratif Tepsi: 279 TL
🍹 Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü: 199 TL
🥂 Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 149 TL
💧 Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü: 139 TL

4 Ekim 4 Ekim

🍵 Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 849 TL
🍲 Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere: 799 TL
🍜 Hisar Optima Çelik Derin Tencere: 749 TL
🍳 Hisar Optima Çelik Sahan 20 cm: 499 TL
🍳 Hisar Optima Çelik Sahan 13 cm: 449 TL

4 Ekim4 Ekim

🍲 Hisar Optima Seramik Karnıyarık Tencere: 699 TL
🥘 Hisar Optima Seramik Derin Tencere: 679 TL
🍳 Hisar Optima Seramik Tava: 399 TL
🍳 Hisar Optima Seramik Sahan 20 cm: 349 TL

4 Ekim 4 Ekim

🥞 Tefal Krep Tavası: 499 TL
🥣 Tefal Saklama Kabı Seti 3'lü: 429 TL
🔪 Tefal Şef Bıçağı: 319 TL
🔪 Tefal Santoku Bıçağı: 279 TL
🥄 Heifer Çubuk Blender: 699 TL

İndirimli ürünler İndirimli ürünler

🍳 Demir Döküm Sahan: 549 TL
🍰 Emsan Kek Kalıbı: 329 TL
🍵 Rakle Altın Rimli Çay Seti 12 Parça: 399 TL
🥤 LAV Archie Meşrubat Bardağı 4'lü: 179 TL
💧 LAV Archie Su Bardağı 4'lü: 169 TL

4 Ekim4 Ekim

🌷 Glass in Love Cam Vazo: 169 TL
🍬 Glass in Love Cam Kapaklı Lokumluk / Şekerlik: 49,50 TL
🍽️ Paşabahçe Plus Saklama Kabı: 149 TL
🍽️ Paşabahçe Plus Saklama Kabı: 119 TL
🥄 Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı: 119 TL,

4 Ekim 4 Ekim

Aynalı Gold Tepsi: 279 TL
Aynalı Gold Sunumluk: 199 TL
🍬 Aynalı Gold Şekerlik: 189 TL

4 Ekim Cuma4 Ekim Cuma

🔪 Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası: 199 TL
🛁 Çizgi Gravürlü Banyo Seti: 529 TL

1 Ekim 1 Ekim

📱 Araç İçi Telefon Tutucu: 109 TL
🔒 Figürlü Şifreli Kilit: 149 TL
💧 Katlanabilir Su Bidonu: 69 TL

İndirimli ürünlerİndirimli ürünler

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