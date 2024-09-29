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Şuanda araba almak mantıklı mı? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş son durumu açıkladı

Ekonomik dalgalanmalar devam ederken, yatırımcılar “Araba almak için doğru zaman mı?” ve “Altın alım-satımı yapılmalı mı?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. Finans uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada hem araba almayı düşünenlere hem de altın yatırımcılarına dikkat edilmesi gereken kritik uyarılarda bulundu. Peki, şu an için hangi yatırım aracı daha avantajlı? İşte İslam Memiş’in son değerlendirmeleri ve yatırımcılara önerileri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 21:50 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 21:50
Şuanda araba almak mantıklı mı? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş son durumu açıkladı

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Son dönemlerde piyasaların hareketliliği yatırımcıları tedirgin ederken, İslam Memiş'ten altın ve araba piyasasına dair önemli açıklamalar geldi. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve ikinci el araçlardaki fiyat belirsizliği yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Bu ortamda, "Altın alınmalı mı, satılmalı mı?" ve "Araba alımı mantıklı mı?" sorularına net yanıt veren Memiş, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Uzman ismin geçtiğimiz gün kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamaları sizler için derledik. İşte o değerlendirmeler...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📉 Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Tamamladı? 📉

Borsa İstanbul 100 endeksi, 9777 puan seviyesinden %0,53 puanlık bir değer kaybıyla haftayı tamamladı. Geçen hafta özelinde takip edeceğimiz bant aralığı 9800 - 10200 puan aralığıyla sınırlıydı ve 10.000 puan seviyesi birkaç kez test edildi. Ancak bu seviyenin üzerinde tutulmakta başarılı olamayan bir endeks gördük. Teknik olarak 9800 puan seviyesi aşağı yönlü kırıldı ve haftalık kapanış yaptı. Şimdi, ikinci destek seviyemiz olan 9750 puan seviyesini takip ediyor olacağız.

Orta ve uzun vadede borsa tarafındaki beklentimiz pozitif yönde. Geçen hafta sıkça sorulan bir soru vardı: Borsa mı tarım emtiaları mı? Kesinlikle tarım emtiaları olarak cevap verdim ve borsaya kıyasla getirisinin 2025 yılında daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca endeks tarafında 12.000 puan seviyesini beklediğimi, ancak 2025 yılında tarım emtialarının daha fazla kazandırma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. 🌾

💵 Dolar Kuru Nereye Gidiyor? 💵

Dolar kuru, 34,16 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Her ne kadar dolar endeksi geçtiğimiz hafta gerileme yaşasa da, genel beklentim pozitif yönde olduğu için düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Döviz ticareti yapan, dövize ihtiyacı olan veya dövizi bir enstrüman olarak kullanan arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. ⚠️

34 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmasını beklemiyorum. Yukarıda 36 - 38 direnci ve 40 seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak ön planda durmaya devam ediyor.

📊 Euro/Dolar Paritesi Beklentisi 📊

Euro/dolar paritesinde de hareketlilik önemliydi. 1,11 - 1,12 bant aralığında sıkışan parite, haftayı 1,1163 seviyesinden tamamladı. Önümüzdeki 3 ay boyunca euro/dolar paritesinde beklentim 1,1350 seviyesi. Ancak bu seviyeden tekrar düşüş trendine gireceğini öngörüyorum. Euro/dolar paritesinde orta ve uzun vadedeki beklentim negatif yönde. Bu nedenle, elinde euro bulunduran yatırımcıların orta ve uzun vadede yeni pozisyonlar almak için kararlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. 🧐

Altın Fiyatları: Rekor Denemesi mi?

Altın fiyatlarına gelecek olursak, ons altın geçtiğimiz hafta 2680 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak kar satışlarıyla gerileyerek haftalık kapanışını 2658 dolar seviyesinden yaptı. 📉 Bizim pozisyonumuz 2530 dolar seviyesinde başladığı için, bu seviye üzerindeki kazanımlardan memnunuz. Ancak elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış yapmak henüz erken. Özellikle gram altın tarafında da her ay yeni bir rekor denemesi yapacağını öngörüyorum. 📈

Gram altın, 3075 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın da 2680 dolar seviyesinde dalgalanıyor. 💰 Uzun vadede, 2025 yılı için gram altın tarafında hedefim: 4500 TL ve ons altın tarafında 3500 dolar seviyesini öngörüyorum. Dolayısıyla, elinizdeki varlıkları tutmaya devam edin. ⏳

🚗 Araba Almak Mantıklı mı? 🚗

Bu aralar sıfır araçlarda kur kaynaklı bir düşüş beklemiyorum. Ancak ikinci el araçlarda çok saçma rakamlar var. Fiyat geriler mi? Neye kıyasla düşündüğünüze bağlı. Lüks araç almayı düşünen arkadaşlar, nereye gittiğimizi bir düşünsün. 🌍

Savaşlar başladı. Ülke liderleri sürekli 3. Dünya Savaşı senaryolarından bahsediyorlardı. Dünya ekonomisi nereye gidiyor? İyi bir yere gitmiyor. Daha mı kötü olacak? Evet, daha kötü olacak. 🌪️ O yüzden tercih yaparken, mantıklı karar vermek lazım. Şu anda savaş riski fiyatlaması ve ekonomik belirsizlikler ön planda.

🔥 Bitcoin ve Kripto Piyasası 🔥

Bitcoin tarafında 64.500 dolar direncini aşarsa, 67.500 dolar direncine yönelebilir. Genel olarak, yıl sonuna kadar 80.000 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. 💎 Kripto paralarda yükseliş trendi başladı mı? Boğa piyasası mı geliyor? Bunu zaman gösterecek. 🕒

🌍 Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor? 🌍

Dünya ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. Özellikle Amerika'daki seçimlerden sonra "kusursuz fırtına" dediğim ekonomik krizi hissettiğiniz zaman, bugünkü durumun bir şey olmadığını göreceğiz. 💣

Bu nedenle, elimizdeki varlıkları koruyarak, mantıklı kararlar alarak geleceğe hazırlıklı olmalıyız. Aralık ayında çok farklı bir dünya ekonomisi göreceğiz.

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