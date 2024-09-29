Şuanda araba almak mantıklı mı? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş son durumu açıkladı

34 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmasını beklemiyorum . Yukarıda 36 - 38 direnci ve 40 seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak ön planda durmaya devam ediyor.

Dolar kuru, 34,16 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Her ne kadar dolar endeksi geçtiğimiz hafta gerileme yaşasa da, genel beklentim pozitif yönde olduğu için düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum . Döviz ticareti yapan, dövize ihtiyacı olan veya dövizi bir enstrüman olarak kullanan arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. ⚠️

Euro/dolar paritesinde de hareketlilik önemliydi. 1,11 - 1,12 bant aralığında sıkışan parite, haftayı 1,1163 seviyesinden tamamladı. Önümüzdeki 3 ay boyunca euro/dolar paritesinde beklentim 1,1350 seviyesi. Ancak bu seviyeden tekrar düşüş trendine gireceğini öngörüyorum. Euro/dolar paritesinde orta ve uzun vadedeki beklentim negatif yönde. Bu nedenle, elinde euro bulunduran yatırımcıların orta ve uzun vadede yeni pozisyonlar almak için kararlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. 🧐

Altın Fiyatları: Rekor Denemesi mi?

Altın fiyatlarına gelecek olursak, ons altın geçtiğimiz hafta 2680 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak kar satışlarıyla gerileyerek haftalık kapanışını 2658 dolar seviyesinden yaptı. 📉 Bizim pozisyonumuz 2530 dolar seviyesinde başladığı için, bu seviye üzerindeki kazanımlardan memnunuz. Ancak elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış yapmak henüz erken. Özellikle gram altın tarafında da her ay yeni bir rekor denemesi yapacağını öngörüyorum. 📈

Gram altın, 3075 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın da 2680 dolar seviyesinde dalgalanıyor. 💰 Uzun vadede, 2025 yılı için gram altın tarafında hedefim: 4500 TL ve ons altın tarafında 3500 dolar seviyesini öngörüyorum. Dolayısıyla, elinizdeki varlıkları tutmaya devam edin. ⏳

🚗 Araba Almak Mantıklı mı? 🚗

Bu aralar sıfır araçlarda kur kaynaklı bir düşüş beklemiyorum. Ancak ikinci el araçlarda çok saçma rakamlar var. Fiyat geriler mi? Neye kıyasla düşündüğünüze bağlı. Lüks araç almayı düşünen arkadaşlar, nereye gittiğimizi bir düşünsün. 🌍

Savaşlar başladı. Ülke liderleri sürekli 3. Dünya Savaşı senaryolarından bahsediyorlardı. Dünya ekonomisi nereye gidiyor? İyi bir yere gitmiyor. Daha mı kötü olacak? Evet, daha kötü olacak. 🌪️ O yüzden tercih yaparken, mantıklı karar vermek lazım. Şu anda savaş riski fiyatlaması ve ekonomik belirsizlikler ön planda.