PTT AktifBank ile emekliye 10-50-100 bin TL destek ödeniyor! Online başvuru ile 3 dakikada hesaba geçiyor

1.079 TL taksitle 20 bin TL kredi 💵 50.000 TL Kredi: Faiz Oranı: %3,19 📉

Vade: 36 Ay 📅

Aylık Taksit Tutarı: 2.698,42 TL 💵

Kredi Tahsis Ücreti: 287,50 TL 🏦

2.698 TL taksitle 50 bin TL kredi 💎 100.000 TL Kredi: Faiz Oranı: %3,19 📉

Vade: 24 Ay 📅

Aylık Taksit Tutarı: 6.657,77 TL 💵

Kredi Tahsis Ücreti: 575,00 TL 🏦

📌 PTT'den Emeklilere Özel Ödeme Fırsatları Devlet destekli bu özel ödemeler, belirli şartları taşıyan emeklilere sunulacak. Açıklanan 5000 TL, 10000 TL ve 20000 TL tutarındaki ödemeler, emeklilerin bütçelerine önemli katkılarda bulunacak. Özellikle temel ihtiyaçların karşılanması ve sağlık harcamalarının karşılanması açısından büyük önem taşıyan bu destek, birçok emeklinin hayatını kolaylaştıracak.

📌 Ekstra Destek: PTT Emekli Kredisi Emeklilerin yalnızca ödeme alması değil, aynı zamanda finansal esneklik kazanması da hedefleniyor. PTT'den emekli kredisi başvurusu yaparak, emekliler acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. PTT, sunduğu krediler ile emeklilere uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor. Bu sayede, emekliler hem ihtiyaçlarını giderebilir hem de gereksiz finansal stres yaşamaktan kurtulabilirler.